نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات تويوتا كورولا وكامري مستعملة للبيع في السعودية باسعار رخيصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع في السعودية باسعار رخيصة، تعد من أوائل الدول العربية التي تبيع سيارات مستعملة، ونظيفة وخالية من أي عيوب من الخارج والداخل، ومن أهم أنواع هذه رخيصه الثمن السيارات تويوتا كورولا وتويوتا كامري، لأنها المرغوبة عند لدي الكثير من السيارات، لذلك سوف نتحدث اليوم عن أهم مميزات هذه السيارات، كما سنوضح لكم متابعينا الكرام كل ما يخص الأتصال والتواصل مع البائع في حال أعجبتكم السيارة.

للبيع سيارة تويوتا كورولا ٢٠٠٦ مستعملة:

سنوضح من خلال تلك السطور أبرز مواصفات السيارة المستعملة تويوتا كورولا ٢٠٠٦:

تتميز تويوتا كورولا ٢٠٠٦ بلونها الفضي، وناقل الحركة الأوتوماتيك، وماتورها الذي يعمل بالبنزين، ومزودة بوسادة جانبية هوائية.

توجد تلك السيارات بالرياض وسعرها ٦٠٠٠ ريال سعودي، فإذا كنت تريدها اتصل على رقم 596265196 أو الرقم +96696265196.

للشراء سيارة تويوتا كامري 2005 مستعملة:

أبرز مواصفات السيارة سنعرضها عليكم متابعينا من خلال السطور القادمة:

سيارة تويوتا كامري 2005 تتميز بلونها الفضي، والناقل الأوتوماتيك، وموتورها الذي يعمل بالبنزين، وفرشها الجلد، ونظامها الذكي الذي يساعد على ركن السيارة بسهولة.

توجد سيارة تويوتا كامري 2005 في محافظة الدمام بسعر 5000 ريال سعودي، فإذا كنت تريدها اتصل على الرقم 0583554282 أو الرقم +966583554282.

سيارة للبيع مستعملة تويوتا كامري 2010:

سيارة تويوتا كامري 2010 مزودة بتكييف، وناقل اتوماتيك للحركة، ووقودها بنزين، ولونها أبيض، وتتميز أيضا بزجاج فاميه، وراديو، ونظام فرامل ABS مانع للانغلاق.

توجد هذه السيارة في المدينة المنورة وسعرها 8,500 ألف ريال سعودي، فإذا كنت تريدها اتصل على الرقم 0595231253 أو الرقم +0595231253.

سيارة تويوتا كامري 2012 للبيع:

تتميز تويوتا كامري 2012 بلونها الأبيض، وناقل اتوماتيك للحركة، ووقود بنزين، وفرش قماش، ومكيف، ومرايات ضم، وفتحة سقف، ومشغل اسطوانات، وحساسات خلفية وامامية، وجنوط، ومثبت سرعة، وسبويلر خلفي.

توجد تويوتا كامري 2012 في مدينة عرعر وسعرها 9000 الف ريال سعودي، فإذا كنت تريدها اتصل على الرقم 0595205896 أو الرقم +966595205896.

للبيع سيارة تويوتا كامري 2004:

تويوتا كامري 2004 تتميز بلونها الأزرق الداكن، وناقل حركة مانيوال، ووقود بنزين، وفرش جلد وقماش، ونوافذ كهربائية، ونظام قوة خاص بتوزيع الفرامل، وكشافات ضباب، وكاميرا خلفية.

توجد تويوتا كامري 2004 في مدينة جدة سعرها 8000 ريال سعودي، فإذا كنت تريدها اتصل على 0590193722 أو الرقم +966590193722.