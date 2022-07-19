نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للبيع مستعملة بالسعودية وبأسعار مناسبة ورخيصة في المقال التالي

يرغب العديد من المواطنين السعوديين والمواطنين المقيميين في شراء سيارة مناسبة ذات إمكانيات ممتازة بغرض إستخدامها في خروجات الأسرة المختلفة أو الذهاب للعمل ولكن لإرتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا فيرغب الكثير في إقتناء السيارات المستعملة والتي توجد بكثرة في أسواق السيارات المستعملة بالسعودية. سيارة تويوتا كورولا مستعملة 2010 للبيع للبيع سيارة تويوتا كورولا مستعملة أول إستخدام 2010 في مدينة الشرقية.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا مستعملة 7000 ريال سعودي.

السيارة تويوتا كورولا تم إستخدامها حوالي 125000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أوتوماتيك.

السيارة تويوتا كورولا متوفرة بلون خارجي سماوي.

الوقود المستخدم في السيارة تويوتا كورولا البنزين.

للتواصل مع البائع والحصول على السيارة تويوتا كورولا يرجى الإتصال على 00966580799041. سيارة كيا أوبتيما مستعملة موديل 2018 للبيع للبيع سيارة كيا أوبتيما مستعملة موديل 2018 في مدينة الدمام.

السيارة كيا أوبتيما مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة كيا أوبتيما تم قيادتها حوالي 10000 كيلو متر.

سعر بيع السيارة كيا أوبتيما مستعملة 15000 ريال سعودي.

اللون الخارجي للسيارة كيا أوبتيما أبيض.

تأتي السيارة كيا أوبتيما بهيكل من السيدان مع طراز أوتوماتيك.

السيارة كيا أوبتيما مزودة بكافة وسائل الراحة والأمان وخالية من الحوادث والخدوش.

للحصول على السيارة كيا أوبتيما يرجى الإتصال على 00966596120627. للبيع سيارة هيونداي أكسنت مستعملة أول إستخدام 2012 سيارة هيونداي أكسنت مستعملة أول إستخدام 2012 للبيع في مدينة الرياض.

سعر بيع السيارة هيونداي أكسنت مستعملة 15000 ريال سعودي.

يمكن الحصول على السيارة هيونداي أكسنت بالتقسيط عن طريق دفع مقدم 3000 ريال سعودي وقسط شهري 1000 ريال سعودي.

السيارة هيونداي أكسنت مزودة بناقل حركة أوتوماتيك.

السيارة هيونداي أكسنت متوفرة بلون خارجي أبيض.

السيارة هيونداي أكسنت تم قيادتها 180000 كيلو متر.

السيارة بها فتحة سقف ومكيف ونوافذ أمامية وخلفية كهربائية وزجاج فاميه وفرش جلد.

السيارة هيونداي أكسنت بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ونظام توزيع قوة الفرامل ونظام الركن الذكي للسيارة ونظام إيموبليزر ضد السرقة.

السيارة بها بلوتوث وراديو كاسيت ومشغل إسطوانات ومدخل يو إس بي ومشغل دي في دي.

للحصول على السيارة هيونداي أكسنت يرجى التواصل مع البائع على الرقم 595129549 أو من خلال الواتس آب على 0096695129549. عمر شويل - جدة سيارات للبيع مستعملة بالسعودية وبأسعار مناسبة ورخيصة - ثقفني

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