سيارات مستعملة تقسيط رخيصة بالسعودية سيارات بسعر يبهرك

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عمر شويل - جدة سيارات مستعملة تقسيط رخيصة بالسعودية، لدى معارض بيع السيارات المستعملة نظام تمويل السيارات أو نظام تقسيط السيارة، وذلك يكون من خلال إبرام عقد ما بين البائع والمشتري بحق استخدام السيارة لحين تسديد ثمن السيارة بالكامل تنتقل حينها ملكيتها إلى الشاري، وتلك النظام ساري داخل المملكة العربية السعودية لتسهيل على المواطن والمقيم الحصول على سيارة بسعر منخفض تناسب المواطن والمقيم أيضاً الذي لا يملك ثمن شراء سيارة جديدة مناسبة لحالته المادية، لذا سنعرض لكم أرخص سيارات مستعملة بالتقسيط من معارض وشركات سيارات معتمدة فتابعوا معنا.

سيارات مستعملة تقسيط رخيصة بالسعودية

بأقل قسط شهري يوجد موديلات كثيرة التي تناسبك سواء كانت تويوتا أو هيونداي أو نيسان، شيفروليه وغيرها، بمواصفات عالية الجودة كفاءة من جانب معارض عبد اللطيف جميل السعودي.

سيارة رينو دوكو مستعملة للبيع تقسيط

لدى معارض عبد اللطيف جميل السعودي سيارات رائعة، حيث يوجد سيارة رينو دوكو طراز 2019 FLEET، سيارة بحالة مستعملة نظيفة، تتضمن السيارة ناقل حركة عادي لا يوجد ناقل حركة اوتوماتيك، عداد الممشى للسيارة سجل مسافة متوسطة.

شاشة عداد الممشى للسيارة سجلت قراءة ما بين 129.999 إلى 120 ألف كيلو متر. نوع السيارة نقل بقير عادي. طلاء السيارة الخارجي باللون الأبيض. من الداخل السيارة ذات لون رصاصي. تتواجد السيارة في مدينة الدمام. سعر السيارة كاش من عبد اللطيف جميل تقدر بنحو 31.050 ريال سعودي. سعر التقسيط الشهري للسيارة يبلغ نحو 758 ريال سعودي. تواصل عبر رقم جوال لعبد اللطيف جميل السعودي.

سيارة شيفروليه طراز 2019 مستعملة بالتقسيط

شيفروليه سبارك سيارة بالتقسيط موديل عام 2019، تتضمن السيارة العديد من المزايا فهي سيارة هاتشباك مستعملة اوتوماتيك الحركة، لون السيارة الخارجي الطلاء بحالة وكالة باللون الفضي.