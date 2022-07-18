تويوتا كامري 2023 الجديدة كليا منافسة لاحدث سيارات السوق بمواصفاتها العالمية

تويوتا كامري 2023 نقدم إليكم أبرز مواصفات وأسعار سيارة تويوتا كامري 2023 المقدمة بشكل رسمي داخل أسواق المملكة العربية السعودية للسيارات الحديثة، حيث أن السيارات الجديدة يتم تقديمها بأسعار مذهلة ولكن يمكننا تعليل ذلك بمدى التطور التكنولوجي الذي يتم تصميمها به خاصة وأن شركة تويوتا اليابانية تعمل على تقديم أفضل السيارات بالعديد من وسائل الحماية والأمان والتطوّر وسنقوم بتوضيح كل المعلومات التي تخص السيارة الجديدة من تويوتا في سطور مقالنا التالية.

أبرز مواصفات وإمكانيات سيارة تويوتا كامري 2023

تنتمي السيارة إلى فئة سيارات السيدات بمحرك قوي سعته اللترية 2.5 لتر (2500 سي سي) وقوة دفعه تصل إلى 203 حصان.

شاشة عرض الوسائط المعلوماتية والترفيهية يبلغ مقاسها 7 بوصة وتعمل باللمس.

تتميز بأنها سريعة الاستجابة ولا يظهر بعد استخدامها بصمات أصابع عليها.

تدعم السيارة خواص الهواتف الذكية المتطورة مثل أندرويد أوتو وأبل كاي بلاي .

كذلك نظام أمازون أليكسا وتدعم أيضًا خاصية البلوتوث وتحتوي على نقطة اتصال بالواي فاي.

حجم ومساحة شحن السيارة تصل إلى حوال 15.1 قدم مكعب ومصابيح السيارة.

تعمل بتقنية الليد المتطورة ويبلغ مقاس عجلات السيارة حوالي 19 بوصة ومصنوعة من السبائك والألومنيوم القوي.

مصابيح الإضاءة النهارية ذات جودة عالية والسيارة مزودة بفتحة سقف بانورامية مصنوعة من زجاج قوي وصلب وتحتوي على عادم مزدوج من الخلف.

مرايا السيارة يتم طيّها كهربيًا ويتم التحكم في المناخ والنوافذ الجانبية إلكترونيًا من قبّل السائق وتدعم السيارة خاصية المناخ ثنائي القطب.

السيارة مزودة بكاميرا محيطية تدور بزاوية 360 درجة مئوية وهي زاوية كاملة تعمل على كشف كل الطريق أمام السائق.

عيوب تويوتا كامري موديل 2023

صندوق الحقيبة الخلفي يتميز ببعض الضيق وأنه أقل من الإصدارات السابقة.

عزل الصوت الخارجي للسيارة ضعيف نسبيًا.

عند السير على السرعات العالية يحدث بعض الضوضاء التي تدخل إلى داخل السيارة.

سعر بيع السيارة مرتفع إلى حد كبير وأعلى من السيارات المنافسة لها.

سعر تويوتا كامري موديل 2023 في السوق السعودية

تختلف أسعار السيارة بحسب الفئة من فئة قياسية إلى فئات أعلى ولكن سعر السيارة في سوق السعودية يبدأ من حوالي 100 ألف ريال سعودي وتزداد بزيادة التجهيزات حيث وصلت آخر فئة منها إلى سعر 150 ألف ريال سعودي.