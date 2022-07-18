الوحش الروسى القنبلة.. سيارة لادا نيفا السعودية اقوى سيارة دفع رباعى بمواصفات واسعار جبارة

الوحش الروسى القنبلة.. سيارة لادا نيفا السعودية ، سيارة لادا نيفا السعودية هي ما تخطط شركة AutoFaz لتوزيعها بالأسواق العالمية خلال تلك الفترة، حيث أن السيارة Lada Niva حصلت على اهتمام كبير من الجمهور في بلدان عدة، وهم يترقبون الموعد الذي ستتوفر فيه لشرائها، والاستمتاع بالرحلات فيها، وعيش رفاهية الانتقال بها، لذلك كان موضوعنا اليوم بمثابة حديث متكامل يعلمك عن تلك السيارة، وما يمكنك أن تجده فيها من مميزات، لتعلم مدى مناسبتها لك، وستعرف تفاصيل ذلك مع متابعة المقال.

الوحش الروسى القنبلة.. سيارة لادا نيفا السعودية

السيارة متوفرة بالفعل في السوق السعودية على عكس أسواق عدة، وهي مستمرة بالتوسع في المبيعات، كما أنها ظهرت بأكثر من موديل، وجميعها مميزة، ومرغوبة بشدة من قبل الجماهير، لذلك يجب أن يكون لديك إلمام كافي بما يتعلق بها.

مواصفات سيارة لادا نيفا السعودية

اشتهرت كسيارة رياضية، لذلك فهي تتمتع بمحرك ذي قدرة جبارة.

متوفرة في 3 موديلات، كل منها له ما يميزه عن الآخر.

كما أن محركها أوتوماتيكي، وتسير بالسحب الأمامي لعجلاتها.

يمكنك قيادتها دون توتر، وبسهولة، ليست صعبة التحكم مثل مويلات أخرى عديدة.

ليست منتشرة بالسعودية فقط، بل أن سوقها يتمدد، فهي متاحة في روسيا، والسعودية، وأمريكا، ومرتقبة في السوق قريبًا في مصر ودول أخرى متعددة.

تسير بالدفع الرباعي ، والعجل الخاص بها تم إنتاجه من البلاستيك الصلب غير القابل للكسر.

، والعجل الخاص بها تم إنتاجه من البلاستيك الصلب غير القابل للكسر. الصالون الخاص بها مريح جدًا حتى عند الجلوس عليه لفترات طويلة، وهذا بسبب تصميمه الاحترافي.

السيارة مكيفة، مما يجعلك تتمكن من السير على الطريق في أي وقت وبأي مكان دون قلق من الأحوال الجوية.

مميزات لادا نيفا السعودية

الكثير من المميزات التي لا يمكن إنكارها ولا التغاضي عنها، لأن المميزات هي ما يجذب الجمهور إليها بالأصل، ومنها:

نظام هادئ للسير، مما يعني ثبات كبير على الطرق على اختلاف أنواعها.

الفرامل مصنعة بقدر ة عالية توفر أمان كامل حين القيادة، وهي ثابتة في المواقف الصعبة.

تتميز السيارة بأداء فريد من نوعه، ومزودة بـ Touch screen ترفع مستوى التحكم بالسيارة مع كثير من الراحة.

أسعار لادا نيفا بالسعودية

السيارة مباعة بالسوق للسعودية مقابل أسعار مميزة، وذلك حسب فئاتها، حيث أن: