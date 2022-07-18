نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023 أقوى سيارة SUV وسعرها في السعودية ومصر في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023 ، أعلن رسميا توكيل الشركة اليابانية (ميتسوبيشي) في أستراليا عن مواصفات السيارة الرياضية. حيث سيتم الإعلان عنها رسميا عبر مؤتمر ميتسوبيشي في المقر الرئيسي الذي يقع في اليابان. وذلك في الربع الأخير من العام الجاري 2022 وتعتبر 2023 Mitsubishi Pajero Sport. هي سيارة مصغرة لسيارة باجيرو السيارة العائلية ذات 7 مقاعد ومحرك أكبر من سيارة باجيرو سبورت 2023. كما أنها تعمل أيضا بنظام الدفع الرباعي واليوم سوف نعرض لكم أهم مواصفات السيارة الرياضية وسعرها المتوقع في الأسواق العربية والعالمية وذلك من خلال الفقرات التالية.

مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023

في معظم الموديلات السابقة من هذه السيارة يتم نزولها بمحرك واحد فقط للدول الأوروبية. ومحرك واحد فقط أكثر قوة لدول الخليج وذلك دون تغيير في أي قوة من كلا المحرك الأوروبي والخليجي. ولكن هذا العام يبدو أن محرك 2023 Mitsubishi Pajero Sport سيكون أكثر قوة. حيث تحتوي السيارة على محرك تيربو ديزل بسعة 2.4 لتر (2400 CC). كما يولد قوة كهربائية حتى 133 واط و181 حصان ويبلغ عزم دورانها 430 رطلا. مع ناقل حركة أتوماتيكي مكون من 8 سرعات ويعتبر قوة المحرك كافي جدا كونها سيارة SUV صغيرة الحجم. وتعمل بنظام الدفع الرباعي كما تعتبر السيارة من السيارات الموفرة للوقود حيث تستهلك 8 لتر كل 100 كم، وتحتوي السيارة على مواصفات المحرك السابقة في أوروبا فقط.

وفي دول الخليج تحتوي مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023 على محرك أقوى من المواصفات الأوروبية حيث يكون المحرك V6 بسعة 3.0 لتر (3000 CC) وينتج قوة 220 حصان مع ناقل حركة أتوماتيكي أيضا مكون من 8 سرعات بنظام الدفع الرباعي للعجلات، مع زيادة صف ثالث وتتسع السيارة إلى 7 ركاب.

تصميم 2023 Mitsubishi Pajero Sport من الخارج

من حيث تصميم ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023 سيكون به تغييرات طفيفة عن الموديلات السابقة من السيارة. وتعتمد بشكل كبير على سيارة بيك آب Triton / L200 من ناحية الواجهة. من حيث شبكة التهوية والعلامة التجارية للشركة اليابانية وكذلك مصابيح LED ومصابيح تعمل على الطرق المغطاة بالضباب وذلك لرؤية أفضل. وباقي السيارة تعتمد على شكلها الرياضي المصمم خصيصا لأصحاب الذوق الرفيع لسيارات SUV مع 4 عجلات بمقاس 18 بوصة.

pajero sport 2023 من الداخل

تحتوي السيارة من الداخل على مقصورة أمامية وفي منتصفها شاشة لعرض المعلومات والترفيه بمقاس 8 إنش. ويمكن أن تقترن بنظام أندرويد ونظام آبل، كما تحتوي مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023 على نظام تغيير المناخ أمامي ونظام أخر خلفي منفصل كما مدمج في السيارة الرياضية وحدة صوتية مكونة من 6 مكبرات صوت. وتحتوي المقاعد على نظام تدفئة يمكن التحكم بها كهربائيا.

وسائل الأمن والسلامة في ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023

تسعى دائما الشركة اليابانية لإضافة أكثر الوسائل أمانا في مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023 كونها الموديل الجديد للعام القادم وتحتوي السيارة على هذه الوسائل التالية للأمن والسلامة.

نظام مراقبة النقطة العمياء من جانبي السيارة عن طريق مستشعرات جانبية تقوم بتنبيه السائق.

كاميرا أمامية وخلفية لمنع التصادم في حالة الطوارئ عن طريق الفرملة التلقائية.

نظام متطور لتحذير السائق عند مغادرة المسار في حالة ترك عجلة القيادة، حيث تعمل أتوماتيكيا العجلة في حالة عدم أنتباه السائق إلى الطريق.

وسائد هوائية على جانبي السيارة ومن الأمام لذلك تعتبر مواصفات 2023 Mitsubishi Pajero Sport أكثر أمانا.

سعر ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023

متوقع نزول سعر باجيرو سبورت 2023 في الأسواق العالمية بسعر 45 ألف دولار أمريكيا. وهذا سعر شبه مؤكد من توكيل السيارة في أستراليا وسيتم الإعلان عنه رسميا في مقر الشركة في اليابان. وفي المملكة العربية السعودية حوالي 169 ألف ريال سعودي بدون الضريبة وفي جمهورية مصر العربية حوالي 850 ألف جنيه مصري بدون ضريبة. كما متوقع نزول السيارة بعد المؤتمر الرسمي الذي سيعرض أمكانيات pajero sport 2023 بالتفصيل في الربع الأخير من هذا العام الجاري 2022.

والآن عزيزي القارئ لقد أستعرضنا لك مواصفات ميتسوبيشي باجيرو سبورت 2023. وسعر باجيرو سبورت 2023 في السعودية ومصر. نتمنى أن تكون المقالة مفيدة لك كما نتمنى لك دوام الصحة والعافية.