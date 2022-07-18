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عمر شويل - جدة سيارات يارس هايلكس اكسنت وكريتا للتنازل بدون مقابل بالتقسيط لأطول فترة سداد، تتوفر للتقبيل سيارة هيونداي اكسنت أوتوماتيك موديل 2022 طالع ممشاها لم يصل إلى 13000 كم، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 1400 سي سي تولد قوة 100 حصان. التجهيزات الأساسية: خاصية دعم الفرامل، مثبت سرعة، حساسات خلفيه، جنوط مقاس 15 بوصة، اتصال يو اس بي، سنتر لوك، مدخل AUX، مقاعد مخمل. السيارة متواجدة بالرياض للتنازل بدون مقابل على مصرف الراجحي بقسط شهري 805 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 6 اقساط ومتبقي سداد 54 قسط + دفعة أخيرة قيمتها 26535 ريال قابلة للتقسيط على سنتين.

سيارات تويوتا للتنازل بدون مقابل

تتوفر سيارة هايلكس جي ال ديزل موديل 2022 طالع ممشاها 17000 كم للتقبيل على الراجحي، ماكينة 4 اسطوانات حجمها 2400 سي سي تولد قوة 147 حصان والجيربوكس عادي. التجهيزات الرئيسية: نظام المساعدة في المرتفعات، نظام حماية من السرقة، وسائد هوائيه، جنوط مقاس 16 انش، دخول ذكي بالريموت، مرايا جانبية كهربائية، حساس ضغط إطارات، مكابح ايه بي اس، مكيف يدوي، خاصية التحكم في الانزلاق، مقاعد مخمل. السيارة متواجدة بالطائف للتنازل تقسيط بدون مقابل وقيمة القسط الشهري 1700 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 4 اقساط ومتبقي سداد 56 قسط + دفعة أخيرة 46 ألف ريال قابلة للتقسيط على 24 شهر.

تتوفر سيارة تويوتا يارس نص فل موديل 2022 طالع ممشاها ستة عشر ألف كم للتنازل في الرياض، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 1500 سي سي تولد قوة 105 حصان والجيربوكس أوتوماتيك. المواصفات الرئيسية: شاشة ترفيه، دخول ذكي، سنتر لوك، فرامل abs مانعة للانغلاق، مكيف يدوي، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه، بلوتوث، حساس كفرات، خاصية التحكم في الثبات، كاميرا خلفية، جنوط 14 انش. السيارة للتقبيل بدون رسوم على الراجحي بقيمة 952 ريال القسط الشهري، عدد الأقساط المدفوعة 3 اقساط ومتبقي سداد 57 قسط + دفعة أخيرة قابلة للتقسيط علي سنتين قيمتها 27 ألف ريال.

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تتوفر سيارة هيونداي كريتا Smart أوتوماتيك موديل 2022 طالع عدادها لم يتخطى العشرين ألف للتقبيل بالرياض، الماكينة 4 اسطوانات حجمها 1500 سي سي تولد قوة 115 حصان. المواصفات الأساسية: تشغيل بصمة، جنوط مقاس 17 بوصة، وسائد هوائيه، نظام تثبيت سرعة، مكيف أوتوماتيك، إكسسوارات كروم، مقاعد مخمل، فتح السيارة بالريموت، مقود متعدد الاغراض، شاحن لاسلكي، بلوتوث، تقنية دعم المكابح، إنارات ليد، حساسات خلفيه. السيارة للتنازل بدون رسوم عبر عبد اللطيف جميل للتمويل بقسط شهري 1875 ريال، عدد الأقساط المدفوعة 6 اقساط ومتبقي سداد 54 قسط + دفعة نهائية 20000 ريال مع إمكانية تقسيطها على سنتين.