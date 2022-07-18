نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات هيونداي مستعملة للبيع بنظامي التقسيط والكاش بالمملكة العربية السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات هيونداي مستعملة للبيع، بعد غلاء الأسعار في العالم أجمع الذي حدث بعد أرتفاع الدولار الأمريكي حيث أصبح أسعار السيارات عالية جدا وأتجه المواطنين السعوديين الراغبين في شراء السيارات فالتوجه لشراء السيارات المستعملة ذات جودة عالية وأسعار مناسبة، ونوضح ملف بأسعار ومواصفات السيارة المعروضة للبيع بالتقسيط وكاش.

سيارات هيونداي مستعملة للبيع بنظامي التقسيط والكاش

يعلن السوق السعودي للمستعمل سيارات مستعملة للبيع وأصبحت الكثير من المواقع الإلكترونية مثل موقع ثقفني بعرض قائمة بأسعار السيارات المستعملة المعروضة للبيع سواء كاش أو تقسيط، وهناك الكثير من أنواع السيارات مثل سيارات تويوتا وسيارات نيسان التي تشهد إقبال كبير من المواطنين السعوديين.

سيارة هيونداي اكسنت 2014 مستعمل للبيع

للبيع سيارة ماركة هيونداى موديل اكنست 2014 بالقصيم في السعودية، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

نوع الوقود بالسيارة بنزين.

طريقة الدفع بالسيارة بالإقساط.

عداد الممشي بالسيارة 140 ألف كيلو متر.

نوافذ ومرآيات كهربائية.

بلوتوث، مثبت سرعة، تكييف هواء.

سعة المحرك 1600 سي سي.

اللون الخارجي للسيارة أبيض والداخلي بيج.

سعر السيارة 15 ألف ريال سعودي.

قسط شهري 4 ألف ريال سعودي.

للتواصل الاتصال على الرقم 966583244139.

للبيع سيارة هيونداي اكسنت 2019 مستعملة

سيارة ماركة هيونداي موديل اكسننت سنة الصنع 2019 مستعملة للبيع بالرياض في السعودية، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أزرق.

عداد الممشي 157 ألف كيلو متر.

جي بي آس، الدخول بالبصمة، بلوتوث.

طريقة الدفع أقساط أو كاش.

السيارة تعمل بالبنزين.

سعر السيارة كاش 18 ألف ريال سعودي.

سعر السيارة تقسيط 20 ألف ريال سعودي بقسط شهري 4.800 ألف ريال سعودي.

للتواصل الاتصال على الرقم 966596714358.

سيارة هيونداي كامري 2016 مستعملة للبيع

معروض للبيع سيارة ماركة هيونداي موديل كامري سنة الصنع 2016 في الخفجي بالسعودية، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

طريقة الدفع بالأقساط الشهرية.

فتحة سقف، مرآيات كهربائية، حساس الضوء.

عداد الممشي للسيارة 95 ألف كيلو متر.

وسائد هوائية، تكيف هواء، الدخول بالبصمة.

سعر القسط الشهري 5,067 ألف ريال سعودي.

سيارة هيونداي النترا 2016 للبيع

للبيع سيارة ماركة هيونداي ماركة النترا سنة الصنع 2016 بالحائل في المملكة السعودية، مواصفات السيارة هي: