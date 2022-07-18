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سيارات تويوتا مستعملة في جدة بسعر يبدأ من ٨ ألاف ريال فيما أعلى لتتناسب مع جميع أذواق وظروف المواطن السعودي أو المقيم فيها، نعرض جميع فئات تويوتا مستعملة في مدينة جدة بالمملكة السعودية بأسعار منافسة ومغرية لما من يرغب في أقتناء أعلى أيقونة للسيارات وبجودة عالية، سيارات تويوتا مستعملة في السعودية من أشهر الماركات التي حظيت بشهرة واسعة نقدمها مستعملة بأسعار مخفصة. سيارات تويوتا مستعملة في جدة تويوتا كرسيدا موديل ١٩٩٤ مستعملة من أشهر طرازات تويوتا الفئوية بالرغم أن السيارة ذات طراز قديم ولكن لها إقبال شديد من قِبل مُحبيها بفضل قوة ومتانة صنعها بالإضافة إلى ححركها القوي الذي يسع ٣٠٠٠ سي سي من الوقود وله ٦ أسطوانات و٥ سرعات.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بحي المشرفة.

السيارة بحالة جيد، بها عيوب بسيطة وتلف في الهيكل الناتج عن الاستهلاك.

سعر تويوتا كرسيدا ٩٤ مستعملة في جدة بـ ٨ ألاف ريال. تويوتا كامري موديل ٢٠٠٨ مستعملة سيارة سيدان كبيرة عائلية، تأتي بمحرك يبلغ سعته اللترية ٢٤٠٠ سي سي وتولد قوة ١٦٧ حصان وعزم دوران ٢٢٤ نيوتن. متر، الناقل الحركي للسيارة أوتوماتيك وله أربع أسطوانات.

عدد الكيلومترات المستهلكة للسيارة ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة.

السيارة بحالة ممتازة لا تشتكي من أي أعطال أو حوادث سابقة.

تحتوي على مكيف، سنتر لوك، الدخول بدون مفتاح، شاشة وسائط، نظام مانع انزلاق الفرامل، مثبت سرعة، كاميرا مراقبة خلفية، نظام ملاحي جيد.

سعر تويوتا كامري مستعملة في جدة ١١ ألف ريال. تويوتا كامري موديل ١٩٩٩ مستعملة سيارة سيدان متوسطة الحجم عائلية، تأتي بمحرك سعته ٢٥٠٠ سي سي مع ناقل حرمة يدوي رباعي الأسطوانات، وتنتج قوة ١٥٤ حصان وقوة عزم دوران ٢٢٤ نيوتن. متر.

عدد الكيلومترات المستهلكة ٤٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة جدة بمنطقة الريان.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج لا توجد أعطال أو حوادث.

تحتوي على مكيف، راديو، مدخل يو اس بي، مصابيح ضوئية، وسائد هوائية، أنظمة حماية.

سعر تويوتا كامري ٩٩ مستعملة في جدة بـ ٩.٥٠٠ ريال سعودي. عمر شويل - جدة سيارات تويوتا مستعملة في جدة بسعر ٨ ألاف ريال فيما فوق أجود فئات تويوتا - ثقفني

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