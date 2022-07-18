صاحبة الهيكل المتين والأداء العالي على الطرق الممهدة وداخل المدن تقسيط سيارة هيونداي كريتا 2022 بأقل سعر وبدون كفيل

كيفية تقسيط سيارة كريتا 2022 بدون مقدم هذا ما يسعي اليه الكثيرين من الراغبين في اقتناء سيارة الأحلام بمواصفات عالية الجودة ولكن لا يمتلكون الدفع الكاش، اليكم هذا المقال الذي سنتناول من خلاله طريقة شراء سيارة كريتا 2022 متعددة الاستخدامات وصاحبة الأداء الاقوي على الطرق الممهدة والمرتفعة والرحلات وبالمدن المنطلقة من قبل الشركة الرائدة هيونداي والتي صممت السيارة لتكون من السيارات الرياضة المتينة المزودة بأحدث التقنيات الحديثة من حيث التصميم لتمنح الركاب الراحة والأمان وقت السير، وبالسطور التالية ومن خلال موقعنا ثقفني نتعرف على مواصفات سيارة كريتا 2022 والسعر وابرز العيوب قبل الشراء وطريقة الشراء بالتقسيط من سركة عبد اللطيف جميل والمستندات المطلوبة.

كيفية تقسيط سيارة كريتا 2022

سيارة كريتا من السيارات المميزة التي يتزايد الاقبال عليها وخاصة في دول الخليج وذلك بالطبع يرجع لمزاياها المتعددة والتي تضمنت التالي:

تم تزويد السيارة بنوافذ كهربائيّة.

تم تزويد السيارة بمكبرات للصوت 4.

تم تزويد السيارة بتحكم من المقود.

تم تزويد السيارة بالبلوتوث.

تم تزويد السيارة بمقصورة متسعة.

تم تزويد السيارة بمقاعد من الجلد الفاخر.

تقسيط سيارة هيونداي كريتا 2022 من لدي عبد عبد اللطيف جميل

عبد اللطيف جميل هي اقوي الشركات المتوجدة على أراضي المملكة العربية السعودية االمختصة في بيع السيارات الحديثة بالتقسيط بدون دفعة اولي وعلى فترة سداد تبدأ من 60 شهرا، بجانب منح التقسيط بدون كفيل ومتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية، ويأتي سعر كريتا بقيمة. 73,023 ريال سعودي، وقيمة الاقساط الشهرية نحو 1,491 ريال سعودي.

الأوراق المطلوبة لتقسيط سيارة هيونداي كريتا من عبد اللطيف جميل

من خلال استوفاء المستندات المطلوبة التي وضعتها شركة عبد اللطيف جميل لتمكين كل شخص من شراء سيارة حديثة من لديه سيتم استلام السيارة على الفور تأتي على النحو التالي: