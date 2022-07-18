وحش السيارات الجديد الروسي وصل البلاد...سيارة لادا نيفا 4X4 2022 أحداث مواصفاتها ومميزاتها وأسعار فئاتها في بعض البلاد

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سيارة لادا نيفا 4X4 2022 ،تعرف سيارة لادا نيفا موديل 2022 بالوحش الروسي لتمتعها بقوة جبارة وأدائها القوي على مختلف أنواع الطرق وهي من السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات التي تتمتع بمظهر عصري جذاب لجميع الفئات العمرية، ولا تعد لادا نيفا 2022 الإصدار الأول من السيارة حيث يرجع الموديل الأول منها لعام 1977 ، ونستعرض معكم أهم التفاصيل عن السيارة أسعارها مميزاتها ومواصفاتها. سيارة لادا نيفا 4X4 2022 مواصفات لادا نيفا 4X4 2022 تدخل سيارة لادا نيفا 2022 ضمن السيارات المتعددة الاستخدامات الرياضية تتميز بفتحة سقف بانوراميه.

ضمن السيارات المتعددة الاستخدامات الرياضية تتميز بفتحة سقف بانوراميه. يوجد إصداران من سيارة لادا نيفا 4X4 2022 الأول محرك بسعة 1600 سي سي وقوته 114 حصان ومزود بناقل حركة يعمل يدوي.

أما الإصدار الثاني منها يعمل بنظام الجر الرباعي بمحرك بقوة تصل إلى 168 حصان ويعمل عن طريق ناقل حركة أوتوماتيكي مزود ب 6 سرعات متنوعة وسعة المحرك 200 سي سي.

فرامل سيارة لادا نيفا موديل 2022 تعتمد على نظامي الفرامل المانعة للانغلاق ABS ونظام الحقن الإلكتروني.

تعتمد على نظامي الفرامل المانعة للانغلاق ABS ونظام الحقن الإلكتروني. الخامات المصنوعة منها عجلات سيارة لادا نيفا هي البلاستيك المقاوم للكسر وقنوط العجلات بمقاس 15 بوصة. مميزات سيارة لادا نيفا 4X4 2022 تشمل منظومة ترفيه متنوعة مثل أندرويد أوتو وأبل كار بلاي.

يوجد بها شحن لاسلكي للهاتف.

يوجد بها منافذ متنوعه Usb و AUX .

تتمتع بعجلة قيادة متعددة الاستخدامات يمكن التحكم بها في الوسائط المتعددة والرد على اتصالات الهاتف.

يمكن تشغيل السيارة بدون مفتاح.

تشمل مكيف للهواء ثنائي الفتحات. عيوب سيارة لادا نيفا 4X4 2022 محرك الإصدار الأول من سيارة لادا نيفا 2022 يعمل ببطء.

يعمل ببطء. الحقيبة الخلفية للسيارة ذات حجم صغير.

السيارة لا تتميز بالثبات الشديد على الطرق السريعة. سعر سيارة لادا نيفاX4 2022 في الدول المختلفة في السوق الروسي بلغ سعر الفئة الأولى من لادا نيفا 4X4 2022 نحو 623 ألف روبل روسي، أما الفئة الثانية بسعر 711 ألف روبل روسي.

لم ينزل السوق السعودي من سيارات لادا نيفا 2022 سوى فئة واحدة فقط وهي الأولى منها بسعر 36 ألف ريال سعودي.

تتوفر الفئتان منها في السوق الأمريكي الأولى بسعر 8582 دولار

والثانية 9735 دولار أمريكي.

أما في السوق المصري بلغ سعر الفئة الأولى 183 ألف جنيه مصري بينما سعر الفئة الثانية 220 ألف جنيه مصري. عمر شويل - جدة وحش السيارات الجديد الروسي وصل البلاد...سيارة لادا نيفا 4X4 2022 أحداث مواصفاتها ومميزاتها وأسعار فئاتها في بعض البلاد - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش السيارات الجديد الروسي وصل البلاد…سيارة لادا نيفا 4X4 2022 أحداث مواصفاتها ومميزاتها وأسعار فئاتها في بعض البلاد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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