“الروسي وصل خلاص” سعر ومواصفات سيارة لادا نيفا وأهم مميزاتها

سيارة لادا نيفا تعتبر من أهم أنواع السيارات الروسية التي ظهرت هذا العام 2022، كما أنها تعمل بنظام قوة الدفع الرباعي ويعتبر هذا من أهم ما يميزها عن غيرها من السيارات المماثلة لها، كما أنها تعد من أكثر السيارات التي حققت أعلى نسبة مبيعات لهذا العام في الكثير من أسواق السيارات العالمية، كما أنها أيضًا تتميز بتصميمها الخارجي الجذاب والأنيق، والكثير من التقنيات الداخلية العالية الجودة مما يجعلها تتمتع بقدرات عالية تجعل القيادة مريحة للغاية، وفي مقالنا هذا سوف نتعرف معكم على أهم مميزات ومواصفات هذه السيارة الروسية بالتفاصيل.

مواصفات سيارة لادا نيفا

مواصفات السيارة الروسية الجديدة لادا نيفا 2022 هى كالآتي:

تحتوي السيارة لادا نيفا على محرك قوي بمساحة تقدر بحوالي 1700 سم 3 أو 7 لترات.

تقدر قوة المحرك المقدرة أكثر من 83 حصان، وتحتوي على عزم دوران هو 128 نيوتن لكل متر.

أقصى سرعة للسيارة المتحركة 145 كيلومتر في الساعة.

تحتوي السيارة على خمس سرعات قيادة مختلفة، كما يمكنك اختيار السرعة التي تناسبك بشكل أفضل.

لقد قامت الشركة بتقديم أربعة طرازات متنوعة من هذه السيارة إلى سوق المملكة المتحدة.

يمكنك قيادة السيارة إما بطريقة يدوية أو بشكل تلقائي.

كما أنها تملك عجلات يمكن أن يصل قطرها إلى نحو 15 بوصة.

مميزات سيارة الروسية لادا نيفا 2022

تتميز السيارة الروسية لادا نيفا بعدة مميزات وهى كالآتي: