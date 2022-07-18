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عمر شويل - جدة تويوتا كراون الجديدة 2023 بالصور ، مؤخراً كشفت شركة تويوتا اليابانية ، رائدة صناعة السيارات علي مستوي العالم ، عن طراز كراون الجديد كلياً بالمواصفات الأمريكية ، وهي إحدى السيارات العريقة من مجموعة تويوتا ، وقامت تويوتا بإدخال طفرة كبيرة من التحديثات على المظهر الخارجي ، وبفضل هذا التحديث الكبير سيحظى إصدار كروان بشكل رياضي خاص وطابع هجومي قوي ، ومن مقال اليوم عن سيارة toyota crown 2023 all new ، سنتعرف علي أهم المواصفات الفنية لسيارة تويوتا كراون الأحدث ، ومميزات التصميم الخارجي والداخلي لكراون فيس ليفت ، و موعد اطلاق سيارة تويوتا كراون بالأسواق العالمية.

تويوتا كراون الجديدة 2023 بالصور

عبر موقعها الرسمي أفردت شركة تويوتا تقرير شامل عن سيارتها الفخمة ذات الطابع الرياض كراون 2023 بمواصفات فنية قوية :

كسيارة تبدو رياضية ، تحظي بمنصة بناء قوية باسم TNGA .

كذلك ستأتي سيارة تويوتا كراون بمحركين كلاهما هجين ، الأول كروس أوفر RS ، 6 سلندر بقوة 340 حصان.

أما محرك كراون الثاني الهجين فهو رباعي الأسطوانات بسعة 2400 سي سي 2.4 لتر مع شاحن توربيني وحركات كهربية مزدوجة.

بالإضافة إلي ناقل حركة أوتوماتيك بنسبة نقلات 6 سرعات أمامية وواحدة خلفية.

وعلي صعيد المحرك الكهربي فهو متصل ببطارية هيدريد حديثة من المعدن ثنائية القطب ذات إنتاجية عالية.

تصميم تويوتا كراون TOYOTA CROWN DESIGN

انتشرت منذ ساعات صورة جديدة لسيارة كراون suv الجديدة كليًا ، والتي ستحظى سيارة كراون بطفرة تصميم عالية بحيث :

تظهر لمسة جي آر التصميمية الخارجية.

امتداد العتب الجانبي بطول السيارة بتصميم .

جناح خلفي وموزع هوائي مدمج بالسيارة.

حلية من الراتنج علي الهوايات سيتم اضافتها.

واقيات ومثبتات أبواب وقضيب دعم أمامي جديد.

مقسم أمامي وعتب عميق ، وفتحات عادم مصطنعة وأغطية مرايا جميعها تحت تصميم Brilliant Force الهجومي.

وتصدرت الصور محركات البحث علي مدار أيام العيد ، بطريقة تشويقية قبل الكشف عن موعد الطراز و مواصفات موديل 2023.

مزايا تصميمة تويوتا كراون المعدلة

علي صعيد القياسات ستقدم كراون :

السيارة تأتي بنظام الدفع الكلي للعجلات ALL WHEEL DRIVE ( AWD ) .

إطارات من موديليستا رسميًا بقياس 21 أنش ” بوصة “.

تحديثات واقيات لمقابض الأبواب.

حوامل أمامية وخلفية للوحات الأرقام.

مظلات للشمس رائعة بألوان مختلفة منها الأحمر.

مصابيح أمامية captivating LED headlights مع محرك داخلي للمصباح.

كذلك إضافة خاصية الركن التلقائي كهربي قياسي .

نظام معلوماتي باللمس داخل المقصورة بصورة فاخرة.

متي تأتي سيارة تويوتا كراون كروس اوفر الجديدة كلياً ؟

كشفت صحيفة تويوتا اليابانية الشهرية والتي هي واحدة من أهم مصادر أخبار تويتا منذ يومين عن أنه :

كراون الجديدة من السيارات سيتم تقديمها للعالم قريباً.

بالطبع السيارة الآن متاحة للحجز في دولة اليابان.

أيضا ، يبدأ التسليم الأولي خريف عام 2022 بداية من اليابان.

إضافة لذلك ، تطرح في أسواق الولايات المتحدة أواخر عام 2022.

ثم ، نتوقع أن تبدأ الظهور للأسواق الشرق الأوسط والخليج بالربع الأول من 2023.

كم سعر تويوتا كراون الجديدة موديل 2023 م في سوق السعودية ؟

من المتوقع أن تطرح السيارة بسعر 31 ألف دولار في السوق الياباني الإصدار الأول ، ويتم تحديد أسعار باقي الفئات لاحقاً

أيضاً ، سيكون سعرها في السوق السعودي للسيارات وأسواق الخليج ما يقارب الـ 120 ألف ريال سعودي إصدارها من خلال عبداللطيف جميل.

كذلك ، تشير التوقعات أن يكون سعرها في مصر بين 900 و مليون ومئتي ألف جنيه مصري لجميع الإصدارات .

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