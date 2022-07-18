وحش الموسم وصل البلاد... سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS تعرف على كل ما يخص السيارة وأسعار بعض فئاتها المميزة جدا

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تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS ،سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 تتميز بمظهر عصري قوي يبرز أناقتها من جميع الزوايا بالإضافة إلى الجودة في التصميم والخامات التي تشتهر بها شركة تويوتا، السيارة لديها موثوقيه كبيره حيث تتمتع بضمان يصل إلى ثلاث سنوات أو 100 ألف كيلو متر. تأتي السيارة بثلاث فئات مختلفة والعديد من الألوان الرائعة التي تناسب جميع الأذواق. تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS المزايا التقنية في تويوتا كورولا كروس 2023 محرك السيارة مكون من أربع أسطوانات بسعة 1.8 لتر هايبرد

تبلغ قوته 121 حصان، ويبلغ عزم دورانه 142 نيوتن / متر بحوالي 3300 دقيقة.

العزم الأقصى للموتور 163 نيوتن متر.

تعمل من خلال ناقل حركة متغير من نوع CVT.

نظام الدفع بها أمامي للعجلات.

وتستهلك وقود بمعدل 23.7 كم/لتر.

تشمل 5 ركاب بالسائق. أبعاد سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 طول السيارة 4460 مليمتر وعرض السيارة 1825 مليمتر وارتفاعها 1620 مليمتر.

4460 مليمتر وعرض السيارة 1825 مليمتر وارتفاعها 1620 مليمتر. المزايا الخارجية للسيارة تويوتا كورولا كروس 2023

تحتوي على أنوار أمامية تعمل بالهيدروجين.

جنوط السيارة مصنوع من الألومنيوم بمقاس 17 بوصة.

تحتوي علي إضاءة نهارية DRL.

تدعم نظام الدخول الذكي للسيارة.

المرأيات الجانبية يمكن طيها أوتوماتيكياً.

تحمل إشارات انعطاف المرايا الخارجية ويمكن التحكم بها كهربياً وتأتي بلون الهيكل. المزايا الداخلية لتويوتا كورولا كروس 2023 مقاعد السيارة مصنوعة من القماش تحتوي على مكيف أمامي يعمل أوتوماتيكياً.

بها فتحات تكييف خلفية.

عجله القيادة مسكوبيه.

يمكن التحكم في ارتفاع مقعد السائق.

تحتوي على شاشة معلومات متعددة بمقاس 4.2 بوصة. أنظمة الصوت والترفيه في تويوتا كورولا كروس 2023 النظام الصوتي مكون من ست سماعات.

تحتوي على شاشة متعددة الوسائط بمقاس 8 بوصة.

تشمل منفذ يو أس بي.

تدعم نظام ابل كار بلاي. وسائل الأمان في سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 تشمل مثبت سرعة

تحتوي على حساسات خلفية للمساعدة على الوقوف.

يوجد بها نظام التحكم في وضعيات القيادة.

تشمل نظام مراقبة ضغط الإطارات TPWS.

تشمل نظام الفرامل المانع للانغلاق.

يوجد بها وسائد هوائية للراكب الأمامي والسائق. سعر سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 الفئة الأولى LE HEV بسعر 87,170 ريال سعودي

الفئة الثانية XLE HEV بسعر 96,140 ريال سعودي

الفئة الثالثة LTD HEV بسعر 109,480 ريال سعودي. عمر شويل - جدة وحش الموسم وصل البلاد... سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS تعرف على كل ما يخص السيارة وأسعار بعض فئاتها المميزة جدا - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وحش الموسم وصل البلاد… سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 TOYOTA COROLLA CROSS تعرف على كل ما يخص السيارة وأسعار بعض فئاتها المميزة جدا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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