نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بأقل من ألف ريال امتلك سيارة 2023 بدون مقدم والقسط الأول والثاني مجاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات جديدة أقوى العروض للسيارات 2023 بدون مقدم، يتمنى الكثيرون أن تأتي لهم الفرصة للحصول على سيارة جديدة وتكون بها جميع الكماليات التي يحتاجون إليها، ودفع سعر بسيط كل شهر حتى يتسنى لهم امتلاك سيارة أحلامهم بأقل المتطلبات، وعلى ذلك قام عدد من الشركات داخل المملكة العربية السعودية بتوفير نظام التقسيط لعروض السيارات الجديدة بقسط شهري أقل من ألف ريال، حتى يستطيع كل من الأفراد أمتلاك سيارة وسيارتين لأفراد الأسرة، كما أنه لا يقلق أو يشعر بالخوف من الأقساط حيث أنها تكون في متناول أيدي الجميع ومتاح السيارات لجميع المواطنين والمقيمين داخل المملكة السعودية.

سيارات جديدة 2023 بدون مقدم

لك أن تحصل على سيارات جديدة بدون مقدم لموديل السنة، سيارة مستعملة بقسط 954 ريال بضمان 3 سنوات، وتكون بقسط شهري أقل من ألف ريال، حتى يتمكن جميع محدودي الدخل من الحصول على السيارة إذا كان الراتب الشهري لا يقل عن 3000 ريال، فمتوفر لك إمكانية الحصول على السيارة الجديدة موديل 2023، وهناك عدد كبير من السيارات الأخرى بأقل سعر وقسط شهري بسيط، سيارات مستعملة موديل 2018 بدون مقدم، ومن المميزات التي يقدمها التمويل أن السيارات الجديدة لا تحتاج إلى رسوم إدارية ولا إلى كفيل، فعندما يكون السجل الائتماني جيد فسوف تتمكن من حصول على السيارة بدون كفيل، كما أن هناك ضمان عند حصولك على السيارة الجديدة من قبل الشركة، كما أن القسط الأول والثاني مجاني والذي يتم احتسابه من فترة السداد والتي تمتد حتى خمس سنوات.

أنواع السيارات داخل العرض

في عروض السيارات الجديدة موديل 2023 الكثير منها تحت قسط شهري ألف ريال، حيث أن هذا السعر يواكب الدخل الشهري لأغلب الفئات من الأفراد الموظفين والمقيمين والمتقاعدين، سيارة مستعملة موديل 2021 بقسط 1,210 ريال سعودي، فكما ذكرنا سابقة السيارات متاح الحصول عليها لجميع الأفراد من السعوديين والمقيمين، ومن أنواع السيارات هي سوزوكي ديزاير بقسط 923 ريال، وسيارات ديزاير glx بقسط 955 ريال، عروض سيارات بدون مقدم بالتقسيط المريح، وسيارات بالينو بقسط شهري 1,028 ريال، وسيارات ارتيجا بقسط 1,352 ريال وسيارات فيتارا 1,626 ريال وأخيرا سيارات جمني بقسط شهري 1,751 ريال شهريا، لجميع الأفراد وبأقل الأقساط الشهرية سوف تمتلك سيارتك المفضلة، كما أن الشركة توفر لك المقارنة بين السيارة والأخرى من حيث المواصفات والكماليات ويمكنك أن تختار السيارة التي تحتاج إليها.

كيفية التقديم لطلب السيارة

قم بالدخول إلى شركة عبد اللطيف جميل لعروض السيارات الجديدة موديل 2023 والتي من بينهم عروض سيارات سوزوكي بأقساط شهرية ومزايا متعددة، واختيار السيارة التي تريد أن تحصل عليها وفق بعض المتطلبات، كتقديم الهوية الوطنية أو صورة كبق الأصل لم يمر عليها سوى 30 يوما للإقامة، وصورة من رخصة القيادة وإثبات السكن، ويتم تقديم جميع الأوراق والمستندات إلى شركة عبد اللطيف جميل، والاتصال هاتفيا على رقم خدمة عملاء الشركة 8002442211 في أي وقت لتحصل على المزيد من المعلومات.