القنبلة الروسية وصلت البلاد.. سيارة لادا نيفا برونتو الجبارة اقوى واسرع سيارة لا تقبل المنافسة بمواصفات صاروخية والسعر مفاجاة خيالية

القنبلة الروسية وصلت البلاد.. سيارة لادا نيفا برونتو ، مما لاشك فيه أن المنافسة أصبحت على أشدها بين السيارات وخصوصاً السيارات المخصصة للاستخدام على الطرق الوعرة مثل سيارة لادا نيفا برونتو، وقد تتنافس العديد من الماركات الشهيرة ولكن سيارة لادا نيفا برونتو ظلت تحتل مكانة كبيرة حيث ازداد الطلب عليها في الفترات الأخيرة نظراً للعديد من المميزات ذلك فضلاً عن عدم تغير الشكل الكلاسيكي الخارجي للسيارة مع الحفاظ على روعة الأداء هذا ومن خلال السطور التالية سنتعرف على سيارة لادا نيفا برونتو أكثر وبالتفصيل.

القنبلة الروسية وصلت البلاد.. سيارة لادا نيفا برونتو

المقصورة الداخلية الأمامية داخل سيارة لادا نيفا برونتو

لوحة عدادات جديدة بشكل أكثر حداثة وعصرية .

المقاعد بها فتحات خاصة للتكييف.

الاضاءة الداخلية فوق السطح من الاسفل أمام محرك القيادة.

عزل الصوت والاهتزازات قد تم عزله جيداً.

تحتوي على الوسادات الهوائية.

اضافة خيارات التسخين داخل المقاعد.

المواصفات الخارجية لسيارة لادا نيفا برونتو

المصدات البلاستيكية تم تقويتها بشكل ملائم كما ان الشواية تمت اعادة بنائها.

المصابيح مصنوعة من النوع الذي يقاوم الضباب بشكل كبير.

العجلات مطعمة بالبلاستيك المقوى المضاد للكسر.

عمل عتبة جديدة لحماية الهيكل من التحكم في الاصطدام وفي نفس ذات الوقت يساعد على الهبوط والصعود بشكل سهل وسلس كما يخدم الاطفال وكبار السن بشكل كبير.

يمكن للعميل أن يطلب عجلات للطرق الوعرة ويتم استبدالها بعجلات للطرق العادية والعكس هذا فضلاً عن أن الاطارات ذاتها تأتي بأقواس عريضة من الألمونيوم مما يزيد من صلابتها وقدرتها على التحمل.

في مقدمة السيارة تم تركيب شبكة جديدة بواصفات فريدة تسمح بمرور الهواء من بين فتحاتها دون الاصطدام به وبالتالي لا يؤثر على زيادة السرعة .

معدلات استهلاك البنزين في سيارة لادا نيفا برونتو

على عكس معظم المنافسين وعكس معظم سيارات الدفع الرباعي فهي توفر وقودا أقل وتستهلك 10.6لترا لكل 100 كيلو متر وهو أمر أقرب للمثالية في هذا النوع من السيارات الضخمة .

خصائص أداء سيارة لادا نيفا برونتو