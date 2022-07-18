نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارة مستعملة بضمان 3 سنوات وبدون مقدم ولا تحتاج لضامن في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بالضمان والتقسيط على فترات طويلة حتى تتمكن من سداد أقساطك بدون قلق والحد من مخاوف المستقبل، فالكثير من الأفراد يحتاجون أن يمتلكون سيارة تكون بسعر جيد ومناسبة لجميع أفراد الأسرة، وبسبب ارتفاع الأسعار للسيارات الجديدة فيبحث البعض عن سيارة مستعملة تكون بحالة جيدة ومناسبة، ووفر عدد كبير من البنوك والشركات داخل المملكة العربية السعودية عدد كبير من السيارات الجديدة أو المستعملة حسب الرغبة ليحصل كل شخص على موديل للسيارة التي يبحث عنها، وبها الكثير من المميزات العديدة التي تهم الفرد.

سيارة مستعملة موديل 2018 كيا

هناك عرض متوفر من أفضل عروض السيارات المستعملة لشركة عبد اللطيف جميل، سيارة موديل 2020 بقسط شهري 1.173ريال، وهي المعروفة عالميا أنها من أهم وأقوى الشركات التي توفر تمويلات للسيارات وأيضا عروض سيارات بالتقسيط وضمان حتى 3 سنوات، كما أنه من ضمن المميزات أن عروض السيارات المستعملة بدون كفيل وتأمين شامل، والتقسيط على فترات طويله، سيارة بدون فوائد وقرض يصل 300 ألف ريال، وإذا كان دخلك الشهري 3000 ريال فما فوق فيمكنك أن تتقدم لطلب السيارة المستعملة، والمتاح امتلاكها للمواطنين والمقيمين ولكن يجب أن يكون المتقدم موظف بالقطاع الحكومي أو موظف خاص.

مواصفات السيارة المستعملة

السيارة داخل العرض هي سيارة كيا كادينزا، موديل 2018 ومتواجدة في الرياض، وأوتوماتيك سيدان، وعدد خطوات سيرها هي 70 ألف حتى 79 ألف، لمحدودي الدخل 3 سيارات مستعملة بالتقسيط، لونها أبيض وضمان حتى ثلاث سنوات وبالتقسيط على 48 شهرا، والقسط الشهري 1,706 ريال سعودي، ويبلغ سعرها 94,883 ريال سعودي، والدفعة الأخيرة 12,995 ريال سعودي وعلى أن تكون نسبة التملك للسيارة 20%، وبدون دفعة أولى، فقط سوف تقم بالتقديم على طلب السيارة المستعملة وسوف تحصل عليها.

كيفية الحصول على السيارة المستعملة كيا

وفرت شركة عبد اللطيف جميل أفضل عروض السيارات الجديدة والسيارات المستعملة وإذا كنت تريد أن تحصل على السيارة المستعملة كيا كادينزا بالمواصفات المعلن عنها بالتقسيط، فقم بالتقديم على طلب السيارة من خلال الدخول إلى رابط شركة عبد اللطيف جميل للسيارات المستعملة، مع صورة من الهوية الوطنية أو صورة من الإقامة، وكشف حساب بنكي لأخر ثلاثة أشهر، وخطاب تعريف بالراتب، ورخصة القيادة وتكون سارية المفعول، مع تعبئة نموذج طلب الحصول على السيارة، ويتم تقديم كل هذا عبر البريد الإلكتروني للشركة، كما أنه متوفر لك التواصل مع خدمة عملاء الشركة الجدد على الرقم 8002442211 لتحصل على عروض السيارات المستعملة أو معرفة عروض السيارات الجديدة، كما أنه متوفر لك برنامج للمقارنة بين السيارة والأخرى من قبل الشركة وهو مجانا لك للمقارنة بين أنواع السيارات حتى تحصل على السيارة الأفضل.