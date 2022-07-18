وحش الموسم الجبار وصل…أهم مواصفات سيارة لادا نيفا برونتو Lada niva Bronto 2022 ومميزات السيارة العالمية وأسعار السيارة التي لا تقبل المنافسة

أهم مواصفات سيارة لادا نيفا برونتو Lada niva Bronto 2022 ومميزات السيارة العالمية، تعتبر سيارة لادا نيفا برونتو من السيارات التي يتم البحث عنها بكَثرة في الفترة الأخيرة وذلك بعد أن قامت الشركة الروسية أوتوفاز بالإعلان عن أن الحجز أصبح متاح لسيارة لادا نيفا برونتو 2022، حيث أن هذه السيارة بها الكثير من المواصفات والمميزات المختلفة التي تجعلها من السيارات التي يريد الكثيرون اقتنائها، ومن خلال السطور التالية سوف نوضح أهم هذه المميزات.

أهم مواصفات سيارة لادا نيفا برونتو Lada niva Bronto 2022

سوف نقدم لكم ما تتميز به سيارة لادا نيفا برونتو Lada niva Bronto 2022 وما تحتويه من مواصفات

مميزات ومواصفات سيارة لادا نيفا برونتو 2022

تعد سيارة لادا نيفا من السيارات القديمة حيث أن تاريخ أول إصدار للسيارة كان عام 1977، كما أنها من السيارات ذات الدفع الرباعي التي تم تصميمها خصيصاً لكي تسير في الطرق الصعبة، ولكن سيارة لادا نيفا برونتو 2022 تم بها الكثير من التحديثات والمواصفات التي تميزها عن أي نوع آخر ومنها ما يلي:

تم تجديد الكثير من الأشياء في هذه السيارة من الداخل ولكن بالرغم من هذه التحديثات فهي ظلت محتفظة ببعض اللمسات الكلاسيكية التي اشتهرت بها سيارات نيفا.

تحتوي السيارة على مصابيح ضباب وعتبة حماية جانبية، بالإضافة إلى مصدات بلاستيكية، كما أنه تم تطوير بطانات السيارة من أجل أن تزيد قوة العجلات البلاستيكية.

تم العمل على تحسين مستوى عزل الصوت والاهتزاز في سيارة لادا نيفا برونتو 2022.

تحتوي السيارة على جنوط 15 بوصة.

يوجد بالسيارة محرك طبيعي ذات سعة 1.7 لتر ذات قوة بمقدار 83 حصان كما أن عزمه 129 نيوتن متر.

تتميز هذه السيارة بأن لوحة القيادة بها من الثمانينات بالإضافة إلى أن مقاعد السيارة مريحة في الجلوس، وتحتوي على إضاءة عصرية ومكيف هواء جديد.

عيوب سيارة لادا نيفا برونتو 2022

بالرغم من المميزات الكثيرة التي تقدمها شركة لادا الروسية في موديل سيارتها إلا أن لها بعض العيوب وهي كالتالي:

أنها ذات تصميم كلاسيكي.

أن مساحة السيارة من الداخل صغيرة بعض الشيء.

أنها قليلة في التكنولوجيا بالرغم من التحديثات الموجودة بها.

سعر سيارة لادا نيفا برونتو 2022