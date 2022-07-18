الوحش الروسي وصل البلاد..سيارة لادا نيفا برونتو Lada niva Bronto 2022 بمواصفات عالميه ومميزات جبارة وأسعار في البلاد

سيارة لادا نيفا برونتو Lada niva Bronto 2022 بمواصفات عالميه ومميزات جبارة وأسعار في البلاد، سيارة لادا نيفا برونتو من السيارة الحديثة في الأسواق، لها شكل عصري قوى وجذاب، تصميم خارجي يدل بشكل كبير على إمكانية السيارة وقوتها وقوة محركها، قامت شركة لادا بالتطوير منها بشكل كبير وقد حسن الكثير من مواصفاتها الميكانيكية وتصميمها، تم أطلاق فئتان منها مميزتان كل منهما له طابعه الخاص.

سيارة لادا نيفا برونتو Lada niva Bronto 2022

سوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفنيمواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا برونتو Lada niva Bronto 2022 وأسعارها في البلاد

مواصفات ومميزات سيارة لادا نيفا برونتو 2022

يعتبر من أهم المواصفات التي يجب على كل سائق معرفتها قبل البدء في شراء السيارة هي مواصفات المحرك الخاص بها، وهذا ما يعرف ببطاقة السيارة التعريفية.

نوع محرك السيارة رباعي الأسطوانات سعة 1.7 لتر.

قوة المحرك 83 حصان.

عزم الدوران تقريبا 129 نيوتن لكل متر.

ناقل حركة السيارة يدوي له 5 سرعات.

تصل السيارة تسارعها من الصفر حتى 100 كيلو خلال وقت حوالى 17 ثانية فقط.

نظام دفع السيارة كلي للعجلات.

سرعة السيارة القصوى حوالي 142 كيلو متر للساعة.

تصميم سيارة لادا نيفا برونتو الخارجي والداخلي 2022

قد لا يكون للسيارة شكل خارجي جذاب مثل باقي أنواع السيارات التي تم إطلاقها في الأسواق، ولكنها ذات شكل مختلف ورائع يمد السيارة بالمزيد من المميزات الداخلية لها.

تصميم السيارة الخارجي

السيارة لها شكل خارجة يعطى الشعور بالقوة.

لها عجلات رياضية ذات قياس 15 بوصة.

إطار السيارة ضخم يساعد في السير بشكل أفضل على الطرق الوعرة.

لها صادم خلفي وأمامي مصنوع من المعدن.

وتأتى الفئة الأعلى بصادم خلفي وأمامي وأعتاب جانبية، مصنوعة من البلاستيك الأسود.

شبكة للسيارة من الأمام لها تصميم رياضي.

ويشترك جميع فئات السيارة في وجود ليد كبير للإضاءة على السقف.

تصميم السيارة الداخلي

حصلت السيارة على العديد من التغيرات في مقصورتها الداخلية.

تصميم جديد كونسول السيارة الوسطى.

لوحة تحكم جديدة من نوعها مزودة بمكيف هواء.

تم تطوير مقاعد السيارة والتغيير منها للحصول على مقاعد جديدة تعطي المزيد من الراحة للركاب والسائق.

خاصية التسحين.

كما تم التحسين من ميزة الصوت في السيارة والاهتزازات بشكل كبير وهذا حسب ما تم تسريبه من قبل لادا.

أسعار سيارة لادا نيفا برونتو 2022