بدون دفعه اولى وبدون مصاريف اداريه.. تقسيط هيونداى أكسنت الجديدة كليا 2023 من عبد اللطيف على 60 شهر

بدون دفعه اولى وبدون مصاريف اداريه.. تقسيط هيونداى أكسنت الجديدة كليا 2023 قامت مجموعة عبد اللطيف جميل في المملكة العربية السعودية بتقديم عروض تقسيط هيونداي أكسنت 2023، تعد سيارة هيونداي أكسينت هي من أكثر السيارات المنتظرة في عام 2023م المقبل، فسيارات هيونداي هي السيارات الأفضل في الأسواق والأعلى موثوقية في الأسواق المحلية والعالمية والتي يلجأ إليها الكثير من المشترين، وسنقوم بتقديم كافة التفاصيل الخاصة بالسيارة في سطور مقالنا التالية التي سنقوم بتقديمها على موقعنا الإلكتروني “موقع ثقفني”.

تقسيط هيونداي أكسنت 2023 من عبد اللطيف جميل

كان التقسيط على سعر سيارة هيونداي أكسبنت 2023م الجديدة هو أن يتم دفع قسط شهري قيمته تبدأ من ألف و222 ريال سعودي وبدون أي دفعة أولية من سعر السيارة والقسط يمتد حتى خمس سنوات (60 شهر) وتبدأ أسعار السيارة في سوق المملكة العربية السعودية من 66,578 ريال سعودي.

مواصفات سيارة هيونداي أكسنت 2023م

بلغت أبعاد السيارة حوالي أربعة أمتار و370 مللي متر ومتر و705مللي متر ومتر و455 مللي متر على الترتيب من طول وعرض وارتفاع.

تبلغ حجم وسعة الحقيبة الخلفية للسيارة حوالي 389 لتر وارتفاعها عن الأرض يبلغ حوالي 147 مللي متر.

تصل طول قاعدة عجلاتها حوالي مترين و570 مللي متر.

تعمل السيارة بخاصية الفرامل المانعة للانغلاق ABS ونظام تثبيت السرعة التكيفي.

يوجد بها عدد من الوسائد الهوائية لحماية السائق من الاصطدام.

مقاس شاشة السيارة تبلغ 7 بوصة وتعمل لنقل الوسائط والمعلومات والترفيه وتعمل باللمس وفتحة من السقف بانورامية مصنوعة من الزجاج.

السيارة مزودة بحساسات ركن خلفية وأمامية وعجلة قيادة السيارة مصنوعة من الجلد الفاخر ومزودة بخاصية البلوتوث وشحن الهواتف لاسلكيًا.

مزودة براديو إف إم وإيه إم ومخرج يو إس بي ومشغل إم بي ثري.

بينما يتوفر بها النظام الصوتي يتكون من أربع سماعات.

فئة السيارة من نوع السيدان وعدد أحصنة قوة دفعها تبلغ 125 حصان بسعة موتور تصل إلى 1600 سي سي وعدد الأسطوانات أربعة.

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