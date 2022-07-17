نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات هوندا 2023 موديل CRV وأسعارها في السعودية تعرف على سيارة الـSUV في المقال التالي

عمر شويل - جدة مواصفات هوندا 2023 موديل CRV ، سيارة هوندا اليابانية الجديدة تم إطلاقها بشكل رسمي على الأنترنت كما انه لم يتم إطلاق السيارة في الأسواق العربية ولا تحديد إذا كانت ستنزل في ذلك الوقت أم لا، وما تم نشره من التفاصيل الأولية سوف تتوفر في البداية في الوطن الأم لـ Honda مدينة اليابان، ومن بعد ذلك سوف يتم نزولها ثم ستظهر في السوق الصيني، كما سوف نشهد العام القادم إطلاق نسخة سوف تباع في الأسواق الأوروبية وفي المقالة التالية سوف نتعرف على السيارة وداخليتها ودواعي السلامة والأمان فيها والسيارة من الداخل والخارج وسعرها فتابعونا في المقالة التالية.

مواصفات هوندا 2023 موديل CRV

سيارة Honda CRV تعتبر ضمن فئة أكبر من سيارة Honda HRV. كما أن السيارة تعد أكثر موثوقية. وبها مميزات عديدة للسلامة ومساعدة السائق. وتتميز بالثبات على الطريق ومميزتها هي :

سيارة هوندا كروس اوفر تأتي مع محرك سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 190 حصان.

تأتي مع محرك سعة 1.5 لتر رباعي الأسطوانات بقوة 190 حصان. 244 نيوتن متر من عزم الدوران.

المحرك يتسارع من الثبات للسرعة من صفر إلى 100 كيلو في الساعة.

كما أنها تمتلك نظام معلومات مكون من شاشة بمقاس 7 بوصات.

مع نظام صوتي ممتاز في السيارة بقوة 330 وات.

بالإضافة إلى إضاءة داخلية محيطة بالسيارة.

كذلك مساحة شحن تبلغ 39.2 قدم مكعب.

كذلك هناك مواصفات هوندا 2023 موديل CRV ومميزاتها الخارجية حيث هناك :

مصابيح أمامية وأضواء خلفية LED.

كذلك قضبان سقف بلاستيكية متكاملة حول الجزء السفلي من الجسم.

هوائي مثبت على السقف من النوع “زعنفة”.

عادم مزدوج في Honda من الكروم.

من الكروم. وأخيراً عجلات ألمنيوم بمقاس 18 أو 19 بوصة.

ولو وضعنا سيارة هوندا الجديدة في مقارنة مع المنافسين فتتمتع سيارة CR-V كروس أوفر بقاعدة عجلات أصغر بحجم 104.7 بوصة. كما أن السيارات جميعها نفس الطول والعرض والارتفاع باستثناء سيارة كيا سورينتو التي تحتوي على الصف الثالث في السيارة كخيار.

سيارة Honda CRV في داخليتها

من مواصفات هوندا 2023 موديل CRV أنها تتميز برحابة المكان حيث :

تتسع السيارة لخمسة أشخاص.

قماش السيارة وتنجيدة يأتي بشكل قياسي (تنجيد جلدي – مقاعد أمامية وخلفية مدفأة – مقاعد أمامية وصف ثاني قابلة للتعديل الكهربائي- مقاعد أمامية مهواة – عجلة قيادة مدفأة ).

سيارة هوندا تحتوي على منفذ لدخول الـUSB.

تحتوي على منفذ لدخول الـUSB. يمكن دخول القرب بدون مفتاح.

كذلك ما يميزها هو الإضاءة الداخلية المحيطة.

يمكن دخول القرب بدون مفتاح.

السيارة فيها نظامي Apple CarPlay و Android Auto كذلك هناك راديو SiriusXM.

السيارة تمتلك نظام صوتي ممتاز قوته تبلغ 330 وات.

كذلك هنك شاحن لاسلكي للهاتف بالإضافة إلى بلوتوث.

وأخيراً مخرج طاقة للسيارة 12 فولت.

سعر سيارة هوندا CRV 2023 الجديدة

السيارة بها طرازات عديدة وسوف نسردها لكم في تلك الفقرة وفي مقالات أخرى : ( طراز LX، طراز EX، طراز EX-L، طراز تورينغ)

ولكن في تلك المقالة تحصلنا على سعر الطراز الأساسي من مواصفات هوندا 2023 موديل CRV حيث أنه بــ 27.000 دولار. أي 101,376 ريال سعودي . وبالجنية المصري تبلغ 508,950.