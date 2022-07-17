نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصاروخ الروسى وصل.. سيارة لادا نيفا السعودية اقوى سيارة دفع رباعى وحش على الطرق الوعرة بمواصفات واسعار جبارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة الصاروخ الروسى وصل.. سيارة لادا نيفا السعودية ، سيارة لادا نيفا السعودية من أكثر السيارات المثيرة للجدل بسبب الإقبال المتزايد عليها، وما تمنحه لمالكها من رفاهية وخدمة على مستوى عالي، فلديها من المميزات ما يجعل الشاري لا يتردد في اختيارها من بين الكثير من الموديلات الأخرى، تم تصميمها كواحدة من سيارات الدفع الرباعي، وهي من ضمن الوحوش الروسية التي لا تحتاج للتعريف، ومن ضمن ما تشتهر به هو ارتفاع معدل مبيعاتها، وكثرة الراغبين في امتلاكها، وهذا ناتج لأسباب عدة سنتعرف على بعضها فيما يلي.

الصاروخ الروسى وصل.. سيارة لادا نيفا السعودية

سيارة يمكن اعتبارها أيقونة للفخامة والرقي، مصممة بهيئة أنيقة، ومتفردة بالشكل الخاص بها، وتنم عن براعة وأصالة في الإنتاج والتصميم، وتتميز بخصائص عدة نفردها كلٍ على حدة من خلال الموضوع أدناه.

محرك سيارة لادا نيفا السعودية

المحرك الخاص بالسيارة يجعلها أسطورة السيارات، ويمنحها قدرة ليس لها مثيل، فهي الوحيدة من تلك الفئة التي تتميز بمحرك مواصفاته كما يلي:

السعة 7 لتر.

يعمل بالناقل اليدوي أو الآلى، وهناك فئات منها أوتوماتيكية، وغيرها مانيول.

العزم 128 ن/ م.

أما عن القوة فهو 83 حصان.

تستطيع السيارة السير بسرعة 145 كم/ساعة.

الهيئة الخارجية لسيارة Lada Niva السعودية

حينما تراها للوهلة الأولى ستأسرك بتصميمها غير المسبوق، فهي مميزة، وتعطي الإيحاء بالاحتراف، رجولية وقوية ثابتة على الطرق الوعرة، وينفرد تصميمها الخارجي بالتالي:

هيكل مصنوع من الصلب، ويستطيح التحمل طويلًا على كل الطرق.

العجلات لها فتحات منحوتة، ومصممة بدقة.

السيارة مزودة بعجلات يصل مقاسها إلى 38 سم.

مقصورة سيارة لادا نيفا السعودية من الداخل

حينما تفتح الباب للدخول إلى السيارة لادا نيفا فإن منطقة القيادة مصممة من مواد عالية الجودة، كما أنها واسعة، ولها طابع رياضي.

تمنحك السعادة بمجرد قيادتها، حيث تتميز المقصورة بوجه عام بالكلاسيكية، فهي مناسبة لذوي الذوق الرفيع، والأصالة.

تتميز بوسائل أمان ترفع من درجة الحماية فيها.

كما أن الصوت الخارجي لا يمكن أن يصلك، ولا يخرج صوتك من خلال السيارة كذلك.

صالون السيارة لادا نيفا مدمج بأنظمة تسهل التكيف مع الجو المحيط.

مدمج بأنظمة تسهل التكيف مع الجو المحيط. كما أن الإضاءة Led فاخرة ومحيطية.

متوفر بالمقصورة شاشة تعمل باللمس، مما يمنحك مساحة ترفيهية متكاملة داخل سيارتك

سعر سيارة Lada Niva بالسعودية

هناك 3 إصدارات من تلك السيارة الرائعة، ولكل منها ثمنه الخاص، ولكن الأسعار في المتوسط تصل لحوالي 34 ألف ريال سعودي.