نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسعار تويوتا كورولا كروس الجديدة 2023 بجميع فئاتها في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسعار تويوتا كورولا كروس 2023 بجميع فئاتها في السعودية، نقدم لكم اليوم أحدث عروض عبداللطيف جميل على أسعار فئات كورولا كروس الجديدة بعد وصولها رسمياً إلى معارض الوكالة، حيث طرحت شركة تويوتا ثلاث فئات من السيارة هي على الترتيب بدءً من الفئة الأساسية ال اي تليها فئة اكس ال اي ثم فئة ال تي دي النسخة الأكثر تجهيزاً بين فئات كورولا كروس موديل 2023. نقدم لكم اليوم أبرز المواصفات والاختلافات الموجودة في جميع فئات كورولا كروس الجديدة، كما نبرز لكم منخلال تقريرنا أسعار تلك الفئات في السعودية ضمن عروض عبداللطيف جميل للسيارات.

أسعار فئات تويوتا كورولا كروس 2023

تتوفر الفئة الأولي LE من سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 بسعر 87 ألف و170 ريال شامل الضريبة، ومن المُلاحظ أن جميع فئات السيارة تأتي بنفس مواصفات المحرك والقير، وهو محرك هايبرد رباعي الاسطوانات حجمه 1800 سي سي يولد قدرة حصانية تعادل 121 حصان والقير أوتوماتيك. وتتميز فئة ال اي بجنوط مقاس 17 إنش، نظام الدخول الذكي للسائق والراكب الأمامي، مكيف اوتوماتيك، نظام صوتي 8 سماعات + شاشة لمس متعددة الوسائط 8 بوصة، طي كهربائي اوتوماتيكي للمرايات الجانبية، جناح خلفي، تشغيل بصمة، مقاعد قماش، عجلة قيادة تلسكوبية مع ازرار تحكم على المقود، شاشة معلومات متعددة 4.2 بوصة، تحكم أوتوماتيكي لجميع النوافذ، حساسات خلفيه، مثبت سرعة ونظام حماية ضد السرقة.

وبلغ سعر فئة XLE حوالي 96 ألف و140 ريال شامل الضريبة ضمن عروض عبداللطيف جميل للسيارات، وهي الفئة الثانية ضمن فئات تويوتا كورولا كروس 2023 الجديدة. تأتي تلك الفئة كما ذكرنا بنفس المحرك الهايبرد الاقتصادي بينما تتفوق على الفئة السابقة من حيث بعض التجهيزات، حيث أنها مزودة بكشافات ضباب أمامية (LED)، عوارض سقف، فتحة سقف، واقيات شمس مجهزة بمرآة وإضاءة بالاضافة إلى كاميرا خلفية.

عروض كورولا 2023 عبداللطيف جميل

وتوفرت الفئة الثالثة والأخيرة فئة LTD من سيارة كورولا كروس 2023 بسعر 109 ألف و480 ريال شامل الضريبة، وهي تتميز عن الفئتين السابقتين في بعض التجهيزات الداخلية والخارجية، حيث أنها مجهزة بانوار أمامية (LED)، إضاءة نهارية (LED)، انوار خلفية (LED)، مقاعد جلد، تحكم بارتفاع مقعد السائق، مقود مكسو بالجلد، تحكم أوتوماتيكي لجميع النوافذ، اضاءة داخلية محيطية باللون الازرق، نظام التحذير للنقاط العمياء (BSM) بالاضافة إلى نظام تنبيه حركة المرور الخلفية (RCTA).