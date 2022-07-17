في عُمان سيارات مستعملة بـ280 ريال فيما أعلى بحالات ممتازة

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في عُمان سيارات مستعملة بـ280 ريال بحالات ممتازة في مجموعة واسعة من أجود السيارات المستعملة في سلطنة عُمان كـ سيارات تويوتا وهيونداي وغيرها من السيارات الرائدة التي اكتسبت شهر واسعة في العالم وخاصة في دول الخليج، نعرض سيارات استعمال خفيف في عُمان بأسعار تبدأ بـ٢٨٠ ريال فيما فوق لتتناسب مع جميع المواطنين والمقيمين بعُمان. في عُمان سيارات مستعملة بـ280 ريال هيونداي النترا موديل ٢٠٠٠ مستعملة سيارة سيدان متوسطة الحجم محركها يبلغ سعته إلى ١٦٠٠ سي سي والناقل الحركي مانيوال رباعي الأسطوانات خماسي السرعات، تنتج قوة ١٠٧ حصان وعزم دوران ١٤٦ نيوتن. متر.

عدد المسافات المقطوعة ٢٠٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة ظفار بحي صلالة.

السيارة بحالة جيدة، بها عيوب بسيطة في الهيكل.

أعيد دهانها جزئيا.

السيارة مؤمن عليها بشكل إلزامي ومرخصة.

تحتوي على مكيف، مرايات كهربائية، مصابيح ضوئية، راديو، بلوتوث، مدخل يو اس بي.

سعر هيونداي النترا مستعملة في عُمان ٣٠٠ ريال. سوبارو ليجاسي موديل ٢٠٠٦ مستعملة سيارة سيدان متوسطة الحجم عائلية، تأتي بمحرك أوتوماتيك رباعي الأسطوانات، وسعته ٢٥٠٠ سي سي ويولد طاقة ١٦٥ حصان.

عدد المسافات المقطوعة ١٨٠ ألف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة الشرقية بحي إبراء.

السيارة بحالة جيدة توحد عيوب في الهيكل.

أعيد دهانها كليا.

السيارة غير مرخصة وغير مؤمنة.

تحتوي على سنتر لوك، مكيف، وسائد هوائية، مرايات كهربائية ، راديو، بلوتوث، ام بي ثري، مدخل يو اس بي، نظام منع انغلاق الفرامل، مثبت سرعة.

سعر سوبارو ليجاسي مستعملة في عُمان ٢٨٠ ريال. تويوتا أفالون موديل ٢٠٠٨ مستعملة سيارة سيدان محركها قوي حيث يسع من الوقود ٣٥٠٠ سي سي وينتج قوة ٢٧٢ حصان وعزم دوران ٣٣٦ نيوتن. متر مع ناقل حركة أوتوماتيك سداسي الأسطوانات.

عدد المسافات المقطوعة ١٠ ألاف كم.

موقع تواجد السيارة في مدينة مسقط بمنطقة العذيبة.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث، الدهان أصلي.

السيارة مرخصة ومؤمن عليها.

تحتوي على مكيف، سنتر لوك، نظام ملاحة دقيق، كاميرا مراقبة خلفية، كراسي من الجلد، فتحة سقف، راديو، بلوتوث، شاشة وسائط متعددة تعمل باللمس، حساسات ركن، مثبت سرعة مصابيح ال اي دي.

سعر تويوتا افالون مستعملة في عُمان ٣٥٠ ريال. عمر شويل - جدة في عُمان سيارات مستعملة بـ280 ريال فيما أعلى بحالات ممتازة - ثقفني

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