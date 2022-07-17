نيسان ماكسيما 2023 سعرها في السعودية مواصفات قوية وسعر مثالي

سعر ومواصفات نيسان ماكسيما 2023؛ يعد من أكثر الأمور التي تسبب في حدوث ضجة بسوق السيارات لأنها قدمت مواصفات قوية وسعر مثالي هذا وتعتبر شركة نيسان من أقوى شركات تصنيع السيارات، لذا ينتظر كل العملاء ما ستقدمه في إصدارها الجديد سواء من مواصفات أو سعر.

نيسان ماكسيما 2023

تأتي سيارة Nissan Maxima بمساحة واسعة قادرة على استيعاب خمسة أشخاص بكل اريحية، بمواصفات داخلية رائعة وتصميم خارجي حاز على إعجاب الجميع، بمواصفات ومزايا أقوى من أمثلتها.

مواصفات نيسان ماكسيما 2023

أبعاد السيارة: الطول 4.894 متر، العرض 1.860 متر، الارتفاع 1.435 مترًا.

قاعدة العجلات 2.776 مترًا.

سعة صندوق التخزين 402 لتر.

مواصفات المحرك سعة 3.5 لتر، 6 سلندر، بقوة 300 حصان.

عزم الدوران: 355 نيوتن / متر.

ناقل الحركة: أوتوماتيك

سعة خزان الوقود 68 لتر، الاقتصاد في الاستهلاك الوقود: 10.4 لتر.

مزايا Nissan Maxima 2023

تأتي السيارة بمزايا رائعة جعلتها قادرة على منافسة السيارات الأخرى مثل نظام الفرامل مانع للانغلاق ABS.

كما يتوفر بها مساعد الفرامل BA، ومساند الرأس الأوتوماتيكية.

بالإضافة لتوفر عدة أنظمة رائعة، مثل التحكم الديناميكي، مانع الحركة، توزيع قوة الفرامل الإلكتروني EBD.

كما تشتمل السيارة على أجهزة استشعار للمساعدة في الاصطفاف الأمامي والخلفي، ونظام التحكم الديناميكي للثبات، وإمكانية تثبيت مقعد الأطفال، بالإضافة لتوفر مشد حزام أمان في المقاعد الأمامية فقط.

ومن ضمن مزايا الأمان التي تأتي بها السيارة هي توفر كاميرا خلفية.

نظام عرض مراقبة ضغط الإطارات، ونظام التحكم في الجر، مع نظام التحكم في ثبات السيارة.

ولقد أذهلت السيارة جميع العملاء بفضل توفر مزايا داخلية أكثر من رائعة مثل توفر مسند للذراع في الوسط، القفل المركزي، كما يتوفر إمكانية طي المقاعد الخلفية وتقسيمها أيضًا.

يتوفر بالتصميم الداخلي مصابيح أرضية، ومسند ذراع المقعد الأمامي، مفتاح ذكي للسيارة.

كما تأتي السيارة بمقاعد وعجلة قيادة مصنوعة من الجلد، بالإضافة لتوفر مصابيح لقراءة الخرائط.

إمكانية تبريد وتسخين المقاعد، مع توفر شاشة عرض المعلومات المتعددة.

والمميز في التصميم الداخلي للسيارة أنها تحتوي على مجاذيف لتغيير السرعة بدون الحاجة لاستخدام الناقل.

كما يتوفر بها بعض من الكماليات الداخلية الهامة مثل توفر سقف زجاجي بانورامي، ماسك للأكواب في المقاعد الخلفية، فتحات المكيف الخلفية، ضبط المقاعد أوتوماتيكيًا.

بالإضافة إلى توفر لوح واقي المتوفر بعتبة السيارة، مع إمكانية التعديل على إمالة المقود.

وتوفر جهاز كمبيوتر لمعرفة المتبقي من الوقود، وجهاز لقياس الأميال المتوفرة، مرآة للتجميل.

كما تأتي سيارة نيسان ماكسيما أيضًا بتصميم خارجي مثل أضواء ليد نهارية، مرايا جانبية للأبواب مع توفر إشارة للالتفاف، عادم مزدوج.

مرايا الباب تعمل الكترونيًا، مصابيح ضبابية امامية وخلفية، ومصابيح أمامية هالوجين، بالإضافة إلى ضوء مؤشر لاستخدام الفرامل.

كما يتوفر نوافذ كهربائية أمامية و خلفية، و مزيل للضباب النافذة الخلفية، مصابيح أمامية زينون.

وتأتي السيارة أيضًا بمزايا ترفيهية رائعة مثل مدخل AUX، USB، مشغل MP3، مشغل CD، بلوتوث، راديو، نظام الصوت.

إمكانية الدخول من غير مفتاح، التحكم بالسرعة بضغطة، الدعم القطني اليدوي، إمكانية التحكم بوظائف السيارة بالصوت في عجلة القيادة.

كما تأتي السيارة بمزايا ترفيهية أخرى مثل زر بدء التشغيل، عداد المسافات، جهاز الملاحة، شاشة تعمل باللمس، مقاعد للتهوية بالمقاعد الأمامية.

عيوب Nissan Maxima 2023

لا يتوفر حزام أمان بالمقاعد الخلفية فقط الأمامية.

صندوق التخزين ليس كبير بما يكفي باعتبارها.

نظام الترفيه المستخدم في السيارة قديم لا يمكن مقارنته مع الإصدارات الحديثة المتوفرة بالسيارات الأخرى.

لا يتوفر بها ميزة الدفع الرباعي بالسيارة.

المساحة الرأس والساقين ليست كبيرة بما يكفي.

متوسطة الاقتصاد في استهلاك الوقود.

سعر نيسان ماكسيما 2023