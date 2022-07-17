نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر للبيع سيارات مستعملة نيسان وتويوتا بأرخص الأسعار بالسعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة للبيع سيارات مستعملة نيسان وتويوتا ، الكثير من المواطنين السعوديين يبحثون عن السيارات المستعملة بالمملكة العربية السعودية وأغلب السيارات التي يبحث عنها هي ماركة تويوتا وماركة نيسان، والسيارات المستعملة المعروضة تمتاز بإمكانيات مناسبة للسعر وهناك بعض السيارات المستعملة للبيع بأسعار مناسبة للأسر محدودة الدخل.

للبيع سيارات مستعملة نيسان وتويوتا بأرخص الأسعار

سيارات نيسان وتويوتا من أفضل السيارات لدي الكثير حيث يمتازون بالقوة والصلابة، لذلك نعرض أسعار مستعملة للبيع بالسوق السعودي.

للبيع سيارة مستعملة نيسان صني 2008

معروض للبيع سيارة ماركة نيسان موديل صني 2008 مستعملة بالرياض في المملكة العربية السعودية، مواصفات سيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي 220 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

نوافذ يدوية – أمامية و خلفية.

سعر السيارة 6 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة نيسان صني 2002 للبيع

للبيع سيارة مستعملة ماركة نيسان موديل صني 2002 في الرياض بالمملكة السعودية، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة عادي.

عداد الممشي بالسيارة 320 ألف كيلو متر.

نوافذ يدوية – أمامية و خلفية.

السيارة بحالة ممتازة من الخارج والداخل.

مقود يوريثان كهربائي.

سعر السيارة 6.500 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2007 للبيع

للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كورولا 2007 مستعملة بالرياض في السعودية، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة للسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي للسيارة 270 ألف كيلو متر.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

اللون الداخلي للسيارة بيج.

سعر السيارة 7 ألف ريال سعودي.

سيارة مستعملة تويوتا كامري 2008 للبيع

للبيع سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 2008 في الرياض بالمملكة، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي للسيارة 235 ألف كيلو متر.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

السيارة بحالة ممتازة من الداخل والخارج.

بلوتوث، راديو، مدخل يو أس بي.

سعر السيارة 9 ألف ريال سعودي.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا كورولا 2010

سيارة مستعملة للبيع ماركة تويوتا موديل كورولا 2010 بالرياض في المملكة، مواصفات السيارة هي: