بدون دفعه أولي وبدون رسوم إدارية احصل الآن على … سيارة فورد F-150 2022 سيارة الطرق الصعبة

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سيارة فورد F-150 2022 ،قد تم إطلاق شاحنة F-150 2022 بعد أن تم الانتهاء من صنعتها كليًا بطريقة قوية ومتينة وهادفة بكل تفاصيلها، وقد تم إعادة تصميم الشاحنة لتكون أمتن وأكثر وإنتاج على الإطلاق، وعلى أن يتم تحقيق هذا من خلال مزج القوة الكبيرة مع الذكاء الاصطناعي والتصميم الدقيق، لتكون وحش من خلال هيكل متين جدًا، ومصنع من مجموعة من الألومنيوم الفائقة وذات قوة كبيرة تطابق كافة المعايير العسكرية، والقاعدة مصنوعة من الفولاذ القوي الذي قد خضع للاختبارات القصوى ومزود بأحدث أساليب التكنولوجيا، وأصبح الآن بإمكانك العمل بطريقة ذكية وبفعالية كبيرة. سيارة فورد F-150 2022 مواصفات سيارة فورد F-150 2022 السيارة تدعم السير على الطرق الواعرة والصعبة وكذلك المنحدرات والمنحنيات التي تضم القوة في الأداء مع أساليب التكنولوجيا الحديثة.

تحتوي على محرك Ecoboost v6 وهو محرك ثنائي التيريو وينتج قوة لا تقل عن 450 حصان.

تحتوي على نظام التعليق الخلفي الخماسي والوصلات مطور ليقدم لكم تجربة أداء متميزة للغاية لكافة العملاء الكرام.

كما أن السيارة تتميز بالهيكل الخارجي القوي بمظهر عدواني عنيف، وقم تم إعادة تصميميه لتكون قوية ومتنية.

تحتوي على غطاء قبة كهربائي مع وجود شبكة أمامية مظلمة، والمصابيح الأمامية ممتدة من الرفراف وحتى الرفرف.

غطاء المحرك يوجد به مستخرج حراري جديد، مع وجود فتحات جانبية وظيفية بالحافة الخلفية العلوية من الرفراف.

وجميع التفاصيل مستوحاة من الطائرة المقاتلة.

مصابيح خلفية مظلمة وزخرفة بالباب الخلفي مما يسبب خلق عرض مرئي متين.

تمكنك من توفير الحماية الأمامية القوية العريضة لتغطية كبيرة من جانب لآخر وتوفر الحماية للأمام.

مزودة بمصدات أمامية وكذلك خلفية من النوع الفولاذي المتين ليتمكن من السير على الطرق الواعرة مع الاحتفاظ مصد خلفي يتمتع بتصميم خلوص عالي وثني أطراف العادم المزوجة. عروض تقسيط F-150 2022 هذا العارض ساري حتى يوم 31 أغسطس 2022، مع مراعاة تطبيق كافة الشروط والأحكام المتعلقة بجهة التمويل.

يتم القيام باحتساب الأقساط الشهرية على حسب سعر الفئة الأساسية الخاصة بالسيارة موديل عام 2022 لا يضم رسوم التنقل وكذلك التسجيل.

عام 2022 لا يضم رسوم التنقل وكذلك التسجيل. القسط الشهري يختلف على حسب السجل الائتماني للعملاء، وسعر التأمين يكون مختلف على حسب سجل القيادة الخاص بالعميل.

السيارة مقدمة بقسط يبدأ من 2,379 ريال سعودي بدون دفعة أولى. عمر شويل - جدة بدون دفعه أولي وبدون رسوم إدارية احصل الآن على ... سيارة فورد F-150 2022 سيارة الطرق الصعبة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بدون دفعه أولي وبدون رسوم إدارية احصل الآن على … سيارة فورد F-150 2022 سيارة الطرق الصعبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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