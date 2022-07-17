نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الوحش الروسى الفخم… اهم مميزات سيارة لادا نيفا الجديدة 2022 ومواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول في المقال التالي

اهم مميزات سيارة لادا نيفا الجديدة 2022 ،تم الإعلان عن سيارة لادا نيفا الجديدة موديل 2022 التي يعود أنتاجها إلى شركة افتوتوفاز الروسية وتعد سيارات لادا نيفا لها تاريخ طويل، فقد تم البدء في بيعها في الأسواق العالمية منذ عام 1977 يثق بها العديد من العملاء لمكانتها الداخلية الرائعة ولسعرها للعديد من العملاء تعتمد على نظام الدفع الأمامي وتتشابه جدا مع سيارة راف 4 في الشكل الخارجي وتحتوي على العديد من الكماليات وسائل الأمان والترفيه التي تجعل القيادة بها ممتعة. اهم مميزات سيارة لا دا نيفا الجديدة 2022 تتمتع سيارات لادا نيفا 2022 بعجلة قيادة تتعدد استخداماتها ويمكن تشغيلها دون استخدام مفتاح التشغيل.

تحتوي على عديد من الكماليات مثل البلوتوث كما تدعم ألواي فاي والاتصال اللاسلكي.

يوجد بها شحن الهاتف لاسلكيًا كما أن بها عدة منافذ يو آس بي وإي يو اكس. مواصفات محرك سيارة لادا نيفا 2022 قوة محرك لادا نيفا 83 حصان ويدور المحرك بعزم 128 نيوتن لكل متر.

أقصى سرعة يعمل بها المحرك هي 145 كيلو متر خلال الساعة.

يوجد نوعان من ناقل الحركة في سيارة لادا نيفا 2022 هما ناقل الحركة اليدوي والناقل الاوتوماتيك

سعة محرك لادا نيفا 1700 سي سي ناقل الحركة بالسيارة يعتمد على ست سرعات مختلفة.

نظام الجر المعتمد سيارة لادا نيفا 2022 هو الدفع الرباعي في العجلات.

هو الدفع الرباعي في العجلات. عجلات السيارة تأتي بمقاس 15 بوصة.

المصابيح الخارجية للسيارة تعتمد على تقنيات الليد.

تم صناعة الهيكل الخارجي لسيارة لادا نيفا من المعدن الصلب ليمكنها من تجاوز الصدمات لأنها صممت للسير علي الطرقات الوعرة.

عجلات السيارة تتميز بنحت يعطيها لمحة من الفخامة.

يتشابه مظهر لادا نيفا مع التصميم الخارجي لسيارة راف فور، أما التصميم الداخلي يشمل مقصورة واسعة مصنوعة من خامات عالية الجودة.

تشمل أنظمة أمان متعددة مثلا نظام الحقن الإلكتروني وتدعم نظام الفرامل المانع للانغلاق. أسعار سيارات لادا نيفا 2022 في بعض الدول السيارة موجودة في أسواق متعددة مثل السوق السعودي والسوق الأمريكي والسوق الروسي.

يبلغ سعر السيارة في المملكة العربية السعودية 34 الف ريال سعودي بينما السعر المتاحة به في السوق الروسي 717 ألف روبل روسي.

فيما وصل سعرها العالمي في الولايات المتحدة الأمريكية نحو 9635 دولار أمريكي وقد حققت سيارات لادا نيفا 2022 بفئاتها المتعددة مبيعات مرتفعة لدي الوكلاء المعلنين. عمر شويل - جدة الوحش الروسى الفخم... اهم مميزات سيارة لادا نيفا الجديدة 2022 ومواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الوحش الروسى الفخم… اهم مميزات سيارة لادا نيفا الجديدة 2022 ومواصفاتها وأسعارها فى بعض الدول على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.