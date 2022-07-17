تويوتا كراون 2023 Toyota Crown الجديدة كليًا في السوق السعودي بمواصفات عالمية

أعلنت شركة “تويوتا” اليابانية بشكل رسمي عن آخر سياراتها وهي سيارة تويوتا كراون 2023 والتي من المقرر أن تظهر رسميًا في الربع الأول من عام 2023م المقبل، وكانت شركة “تويوتا” قد كشفت منذ فترة قصيرة أنها ستقوم بكشف الستار عن سيارتها الجديدة في يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2022م، وقد حدث بالفعل وكشفت الشركة عن سيارتها أمس الجمعة بأبرز مميزاتها وإمكانياتها والأسعار المقدمة بها في السوق المحلية والعالمية للسيارات.

سعر سيارة تويوتا كراون 2023 في سوق السعودية

تم توفير السيارة بجميع فئاتها المقدمة بها حتى الآن في سوق المملكة العربية السعودية، حيث كشف السوق أن سعر السيارة لفئة إكس إل إي يبدأ من 150 ألف ريال سعودي بينما الفئة الثانية وهي البلاتينيوم سعرها يبدأ من حوالي 187 ألف و775 ريال سعودي وهذه كلها توقعات وفي حالة وجود أي تغيير بشأن الأسعار سنقوم بالكشف عنها لكم فورًا.

مواصفات تويوتا كراون موديل 2023 ومميزاتها