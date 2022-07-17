نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تويوتا كراون 2023 Toyota Crown الجديدة كليًا في السوق السعودي بمواصفات عالمية في المقال التالي
أعلنت شركة “تويوتا” اليابانية بشكل رسمي عن آخر سياراتها وهي سيارة تويوتا كراون 2023 والتي من المقرر أن تظهر رسميًا في الربع الأول من عام 2023م المقبل، وكانت شركة “تويوتا” قد كشفت منذ فترة قصيرة أنها ستقوم بكشف الستار عن سيارتها الجديدة في يوم الخامس عشر من شهر يوليو الجاري لعام 2022م، وقد حدث بالفعل وكشفت الشركة عن سيارتها أمس الجمعة بأبرز مميزاتها وإمكانياتها والأسعار المقدمة بها في السوق المحلية والعالمية للسيارات.
سعر سيارة تويوتا كراون 2023 في سوق السعودية
تم توفير السيارة بجميع فئاتها المقدمة بها حتى الآن في سوق المملكة العربية السعودية، حيث كشف السوق أن سعر السيارة لفئة إكس إل إي يبدأ من 150 ألف ريال سعودي بينما الفئة الثانية وهي البلاتينيوم سعرها يبدأ من حوالي 187 ألف و775 ريال سعودي وهذه كلها توقعات وفي حالة وجود أي تغيير بشأن الأسعار سنقوم بالكشف عنها لكم فورًا.
مواصفات تويوتا كراون موديل 2023 ومميزاتها
- تتمثل أبعاد السيارة من الطول والعرض والارتفاع في 194بوصة و72.4 بوصة و60.6 بوصة بينما طول قاعدة عجلات السيارة تبلغ 112.2 بوصة.
- السيارة تم تقديمها بنوعين من المحركات الأول سعته تبلغ 2500 سي سي وعدد أحصنته 236 حصان وأقصى سرعة تبلغ 225 كيلو متر لكل ساعة وتعمل بخاصية الدفع الكلي للعجلات وبناقل حركة أوتوماتيكي.
- بينما المحرك الثاني سعته تصل إلى 2500 سي سي وعدد أحصنته تبلغ 340 حصان بسرعة تصل إلى 250 كيلو متر لكل ساعة بالدفع الكلي للعلاج ونوع ناقل الحركة أوتوماتيكي.
- يبلغ مقاس شاشة الوسائط لعرض الترفيه والمعلومات مقاسها 12.3 بوصة والشاشة رقمية وتعمل باللمس وتتميز الشاشة بأنها سريعة الاستجابة.
- نظام السيارة الصوتي يتكون من 11 سماعة صوتية من نوع JBL ويتم التحكم في السرعة وشاشة عرض السيارة رقمية.
- يتم الدخول إلى السيارة بخاصية الدخول الذكي بدون استخدام المفاتيح وتدعم خاصيتي أبل كار بلاي وأندرويد أوتو الخاصة بالهواتف الذكية المتطورة.
- تحتوي على إم بي ثري ويتم التحكم في الصوت في عجلة القيادة ومزودة بنظام تكييف ثنائي المناطق وجهاز لوحي يوضح كل من الوقود المستهلك ومتوسطة السرعة والمسافة المقطوعة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر تويوتا كراون 2023 Toyota Crown الجديدة كليًا في السوق السعودي بمواصفات عالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.