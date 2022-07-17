سيارات مستعملة بدون أعطال للبيع بسعر 5000 ريال إلى 10000 ريال سعوي

سيارات مستعملة بدون أعطال للبيع، أغلب الأمر تكون السيارات المستعملة بها الكثير من المشاكل وذلك ما يعتقده كل من يرغب في شراء سيارة مستعملة، ولكن يوجد سيارات قوية يمكنك شراءها جديدة ومستعملة أيضاً وتكون قليلة الأعطال ومشاكل الصيانة، ومن تلك السيارات نوعية سيارات تويوتا المستعملة، حيث تأتي مجموعة سيارات تويوتا بمزايا تميزها عن غيرها من أنواع السيارات المستعملة، حيث قد نالت سيارات تويوتا أعلى قيمة من خلال إعادة البيع مقارنة مع السيارات الأخرى خاصة داخل المملكة، والكثير من سيارات تويوتا مرغوبة من جانب مشتري السيارات المستعملة، لما تمتاز به من أنها سيارة يابانية يعتمد عليها، وسنعرض لكم مجموعة من سيارة تويوتا مستعملة بسعر 5000 ريال إلى 10000 ريال سعودي فتابعوا معنا.

سيارات مستعملة بدون أعطال للبيع

من أفضل طراز للسيارات المستعملة ماركة تويوتا هي سيارة تويوتا كامري، فهي من أنواع سيارات سيدان المريحة جدا اثناء القيادة، ففي الغالب تتصدر تلك السيارة نسبة البيع مقارنة بالسيارات الأخرى المستعملة، ويأتي بعدها سيارة تويوتا بريوس وتويوتا كورولا وغيرها بما سنوضحه لكم.

مستعمل تويوتا كورولا أفضل السيارات المستعملة

سيارة تويوتا كورولا إصدار عام 2003 نظيفة جدا، سيارة شد بلد أغراض الوكالة متواجدة، زجاج الأصلي لم يتغير، الهيكل الخارجي للسيارة البودي وكالة، مميزات السيارة محركات القير على الشرط، محرك السيارة 1300سي سي، ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك أربع سرعات لتوصيل القوة أثناء السير للعجلات أمامية.

كما أن استهلاك الوقود المستخدم بالسيارة إقتصادي. مع عدم تأثير التكييف بشكل كبير على السحب والعزم. صالون السيارة كبير بطول وعرض مميز. قاعدة عجلات بطول 2.6 متر ارتفاع إضافي يوفر مساحة للسائق والراكب. شاشة عداد الممشى للسيارة سجلت مسافة 300 ألف كيلو متر. دهان السيارة الخارجي مطلية باللون الأبيض. السيارة متواجدة في مدينة الرياض بالمملكة. سعر السيارة كاش 4000 ريال سعودي وأما في حالة التقسيط يكون سعرها 6000 ريال سعودي.

سيارة تويوتا كامري 2008 مستعملة عائلية كبيرة

سيارة مستعملة نظيفة ممتعة في القيادة، يمكن أن تحتوي أسرتك بعددها الكبير، مساحتها من الداخل مريحة بمقصورة مريحة، مقاعد ثابتة.

نوع القير بالسيارة ناقل الحركة للعجلات الأمامية اوتوماتيك ولا يوجد مانويل.