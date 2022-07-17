للبيع ارخص اسعار سيارات مستعملة بالسعودية بداية من 4500 ريال

للبيع ارخص اسعار سيارات مستعملة بالسعودية، تعد مركبات تويوتا بجميع الموديلات خلال الفترة الأخيرة وبالتحديد في العشرون سنة الأخيرة هي الأكثر مبيعا في السوق السعوي، وذلك لعدة أسباب منها توافر قطع غيارها وقلة عطلها وسعرها مميز وغير مكلفة، ومن الأسباب أيضا أنها تتحمل الطرق الصعبة وغير ذلك تتميز بتقنيات عديدة حديثة، كما أنها تناسب جميع الرحلات الطويلة في جميع أرجاء المملكة العربية السعودية، وأسعارها مستعملة منخفضة.

تويوتا كامري 2004 للبيع في السعودية:

للبيع في مدينة الشرقية بالسعودية مركبة نوعها تويوتا كامري طراز سنة 2004، وسعرها في متناول يد الجميع 4500 ريال سعودي كاش، ومن خلال السطور التالية سنعرض باقية أمكانيات المركبة.

الحركة الناقلة للمركبة أوتوماتيك. سنة صنع المركبة 2004. قراءة عداد المركبة الخاص بالممشى 80 ألف كيلو مترات. في حال أعجبتكم المركبة يجب الأتصال على رقم الجوال كما موضح أمامكم.

لون المركبة سماوي أزرق وهي اللون الأساسي وليس بها أي خدوش أو تقشير.

مركبة تويوتا كورولا 2016:

متوفر في مدينة مكة المكرمة سيارة طراز 2016 نوعها تويوتا والموديل الخاص بالسيارة كورولا، وتعد قراءة عداد الممشى الخاصة بالسيارة سجل 145 ألف كيلو مترات، أما عن حالة السيارة جيدة الهيكل لا يوجد بها أي عيوب، وتتحمل جميع الطرق، وخلال السطور القادمة سنوضح باقي أمكانيات السيارة بالتفصيل.

عندما تعجبكم السيارة يمكنكم الأتصال على الهاتف المتواجد أمامكم.

لون السيارة على وضعها الأصلي أبيض.

نوع الحركة المتنقلة للسيارة أوتوماتيك.

يعمل الوقود على نظام البنزين.

سعر السيارة 18000 ألف ريال سعودي.

متوفر للبيع سيارة كيا سيراتو موديل 2016 مستعملة للبيع في المدينة المنورة.