سيارة تويوتا مستعملة رخيصة للبيع بالإمارات مفحوصة بمعارض معتمدة

سيارة تويوتا مستعملة رخيصة، من أشهر السيارات المستعملة المعروضة للبيع داخل الإمارات هي نوعية وموديلات سيارات تويوتا، حيث إنها من السيارات المعتمدة موفرة الاستهلاك طبيعتها قوية على الطريق، استهلاك أقل للوقود، وتستخدم في أغلب سيارات الشرطة، يوجد منها أنواع مختلفة سواء تويوتا يارس أو كامري كورولا ولأند كروزر، سيارات سيدان هاتشباك دفع رباعي عائلية، وتشتهر المعارض بعرض السيارات المستعملة ماركة تويوتا بتسهيلات في السداد سواء كان السداد بسعر الكاش أو عن طريق خدمة التقسيط، فأنتهز الفرصة واحصل على سيارة تويوتا مستعملة رخيصة قوية بالإمارات.

سيارة تويوتا مستعملة رخيصة للبيع

سنبدأ بعرض أولى سيارتنا معكم بسيارة تويوتا لاند كروزر مستعملة نظيفة بحالة جيدة جدا من الداخل والخارج، سيارة موديل 2017، بمواصفات خليجية، ماركة تويوتا مميزة بشاشات خلفية، مع وجود جناح خلفي، كما يوجد بها فتحة سقف شمسية، السيارة تويوتا مستعملة مطلية باللون الأبيض بدون خدوش أو رشوش، والسيارة من الداخل تأتي باللون البيج.

مواصفات سيارة تويوتا مستعملة لاند كروزر

نوع السيارة من سيارات الدفع الرباعي والعائلية. عداد الممشى للسيارة المسافة المقطوعة سجلت قراءة 111.997 كيلو متر. عدد كراسي السيارة يبلغ نحو 8 كراسي. سيلندر محرك السيارة يبلغ نحو 8 سيلندر. العجلات بحالة ممتازة بقياس 20 سم.

مزايا الأمان الهامة مكابح فرامل نوعية ABS. وسائد هوائية مع وجود أنواع ليد أمامية. نظام غلق العجلات، كما يتواجد رفوف على السقف. سعر السيارة تويوتا لاند كروزر 2017 كاش 197 ألف درهم. كما متاح خدمة التقسيط بسعر شهري 2831 درهم إماراتي.

تويوتا كامري SE سيارة مستعملة رخيصة بالإمارات

سيارة تويوتا صالون كامري سيدان بحالة جيدة جدا، مواصفات السيارة الإقليمية خليجي، ناقل الحركة للسيارة اوتوماتيك، وقود محرك السيارة يعمل بالبنزين، عدد كراسي السيارة 5 كراسي، سيلندر محرك السيارة 4 سلندر، لون السيارة من الداخل باللون البيج، طلاء السيارة الخارجي أبيض.