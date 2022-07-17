نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمواصفات جديدة كليًا تويوتا كراون 2023 تطلق لأول مرة في ثوبها الجديد الفخم “تويوتا كراون ٢٠٢٣” في المقال التالي

عمر شويل - جدة تويوتا كراون 2023 بمواصفات جديدة كليًا، تسعي الشركة اليابانية العملاقة الكشف عن سيارة جديدة بمواصفات جديدة من الطراز كراون ٢٠٢٣. حيث تنتمي السيارة إلي سيدان وتم نشر بعض التسريبات لمواصفات كراون 2023 وذلك قبل طرحها بالأسواق في يوم الجمعة الموافق 15 يوليو 2022. لذلك سنوافيكم عبر السطور التالية ابرز مواصفات تويوتا كراون ٢٠٢٣ بعد طرحها بالسوق الأمريكي.

تويوتا كراون 2023

قالت تويوتا أن ستأخذ اقتراب سيارات مثل Polestar 2 و Peugeot 408. وسيتبنى نمط هيكل سيدان طويل القامة لتلبية المزيد احتياجات الجمهور دون التنازل عن جذورها. من الجدير بالذكر أن كراون تم إطلاقها كسيارة من طراز الدفع الرباعي كروس اوفر.

حيث تحتوي على محرك كهربي من النوع ev ليتلاءم مع التحديثات الجديدة. على أن يكون أول سوق يتم طرح كراون 2023 به الولايات المتحدة الأمريكية. مواصفات وسعر تويوتا رايز 2022 الجديدة بالسعودية.

مواصفات تويوتا كراون 2023

من اهم وابرز المواصفات التي تم طرحها بالسيارة التالي:

تتميز السيارة باحتوائها على محرك هجين قوي هايبرد تصل سعة اللتر به إلي 2,5 لتر أما عن الطاقة فيتم أنتاج ما يصل إلي 210 حصان. المحرك قوي ينتج طاقة حتي 300 حصان. تشمل السيارة على محرك رباعي الأسطوانات سعة إزاحة 2400 سم مكعب. بالإضافة إلى محرك كهربائي بقوة 350 حصان. تتضمن أيضا مواصفات السيارة الداخلية شاشة ترفيه 12.3 إنش. مقصورة داخلية معاصرة مع مجموعة عدادات رقمية قياس 12.3 بوصة. بها نظام صوتي JBL مزود بـ 11 مكبر صوت و مقاعد أمامية من الجلد قابلة للتدفئة والتهوية. كذلك تتضمن المواصفات الداخلية مقصورة فسيحة وفاخرة و 3 فئات. بها مصابيح أمامية من نوع الليد وكذلك مصدات أمامية وخلفية متنوعة.

مواصفات تويوتا كراون ٢٠٢٣ من الخارج

كما وضحنا سعر ومواصفات تويوتا كامري 2022 بالمملكة العربية السعودية، ويتميز الشكل الخارجي لكراون الجديدة بالعديد من التفاصيل مثل:

المصابيح الأمامية.

وقضبان الإضاءة الأمامية والخلفية.

تتميز بعجلات والرفارف وأطلاله مثالية من أعلى إلى أسفل غطاء المحرك.

ستكون السيارة بارتفاع حوالي 2 بوصة.

الإصدار الأول يأتي بعجلات سوداء من الألمنيوم مقاس 18 بوصة مع تطعيمات داخلية تجمع بين القماش والجلد الصناعي.

بالإضافة إلي شاشة مراقبة للنقطة العمياء ومكابح أوتوماتيكية للحشود الخلفية ومقعد كهربائي للراكب الأمامي.

ثم يأتي الإصدار الثاني بعجلات مقاس 18 بوصة مع خاصية منع الضوضاء.

تتضمن السيارة ثلاثة ألوان داخلية تشمل الأسود والرمادي والذهبي والجلد الصناعي وتطعيمات الخشب الأسود مع نفس ميزات الأمان مثل الإصدار الأول ،

بها لمسات شبكية داكنة ومقصورة سوداء مع خطوط حمراء على المقاعد.

أما عن سعر تويوتا كراون 2023 من المتوقع أن يكون سعرها بالسعودية للطراز من النوع الاول 177,000 ريال سعودي. على أن يتم طرح السيارة أولاً في السوق بالولايات المتحدة الأمريكية.