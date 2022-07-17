وحش الموسم الجبار…سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota corolla cross 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة

سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota corolla cross 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة، شركة تويوتا من أهم الشركات على مستوى العالم في صناعة السيارات ودائمًا تقدم الجديد والحديث في سيارتها من الأمان والرفاهية والتكنولوجيا، ومتعة القيادة، فيما يلي سنتعرف سويًا على السيارة تويوتا كورولا كروس 2023 من حيث المواصفات المعلن عنها.

سيارة تويوتا كورولا كروس Toyota corolla cross 2023

قد تحتوي سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 على العديد من المواصفات والمميزات والتى قد تميزها عن غيرها من السيارات وهي:-

سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 تصنف ضمن فئة التصنيف الرياضي إس يو في.

تصنف ضمن فئة التصنيف الرياضي إس يو في. وهي ذات دفع رباعي وسوف تطرح في الأسواق في نهاية العام الحالي.

من المواصفات الحديثة للمحرك أنه يعمل بالغاز الطبيعي وتبلغ سعته 2 لتر.

وتبلغ قوة الموتور 169 حصان، كما يبلغ عزم للدوران 131 رطل، ولديها ناقل الحركة أوتوماتيك متغير.

جاء التصميم جميا جدًا من الخارج، ولديها دقة في التصميم الداخلي، وكما ذكرنا فهي من السيارات الرياضية المناسبة جدًا لعشاق الرياضة.

تتميز السيارة بنظام الدفع الرباعي وهو يسهل الحركة في الطرق الوعرة.

تدعم تويوتا سياراتها الأمان الجيد كما تعودنا منها وكما أخبرتنا الشركة بأن السيارة تتمتع بالأمان الوفير الذي يجعلك تتجنب الحوادث لا قدر الله، وكذلك أمانك داخل السيارة.

تتميز شركة تويوتا بتوفير جميع احتياجات السائق والمستخدم للسيارة لتسهيل عملية القيادة لجميع المستخدمين وتوفير كافة الإمكانات.

أسعار سيارة تويوتا كورولا كروس 2023

لم تتحدث الشركة بشكل رسمي عن سعر السيارة تويوتا كورولا كروس 2023 إلا أن الجميع ينتظر السعر في نهاية العام.

يوجد الكثير من عشاق شركة تويوتا وإنتاجها من السيارات الذين يبادرون ويسارعون في الحجز.

وسوف نخبركم أولا بأول بكل جديد عن سعر السيارة إذا تم الإعلان عنه بشكل رسمي.

أما من حيث التجهيزات التي تم تجهيز السيارة بها والفوانيس الأمامية والخلفية فهي معدة بشكل إلكتروني جديد حيث تم إعداد مرايات جانبية.

بالإضافة إلى الإضاءات الشديدة والموفرة المصنوعة من الليد، جميع زجاج السيارة يعمل بالكهرباء.

تستطيع فتح و غلق المرايات أوتوماتيك، بالإضافة إلى المكيف، كما يتوافر بها شاشة تاتش 10,5 بوصة ومكبرات صوت.

إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا وقد تعرفنا على سيارة تويوتا كورولا كروس 2023 مواصفاتها ومميزات السيارة وأسعارها والجدير بالذكر أنها تعد واحدة من أشهر السيارات في الوقت الحالي وذلك بسبب مميزاتها العديدة في مقابل سعرها.