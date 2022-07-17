نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات للبيع مستعمله في السعودية بـ20 الف ريال وطالع اسعار تنافسية في سوق المستعمل في المقال التالي

سيارات للبيع مستعملة في السعودية، نسعى إلى توفير حزمة من أفضل السيارات المعروضة للبيع من قبّل مالكيها في مناطق مختلفة داخل المملكة العربية السعودية مع إمدادكم بأبرز مواصفات السيارات المعروضة وطرق التواصل مع البائع وكيفية التساوم على السعر، والسيارات المستعملة التي سنقوم بتقديمها لا يعني أنها سيارة قديمة وغير جيدة ولكن يضطر الإنسان أحيانًا إلى بيع أحد ممتلكاته بسبب بعض الأزمات المالية وتكون في كل الأحوال فرصة عظيمة للكثير من الفئات الأخرى. سيارات للبيع مستعمله في السعودية 1. سيارة تويوتا فورتشنر 2011 فل كامل تعد هذه السيارة متوفرة في مدينة مكة في المملكة العربية السعودية بسعر يصل إلى 35 ألف ريال سعودي كحد أدنى ويمكن التساوم مع بائع السيارة والاتفاق معه من خلال رقم 0576933799.

وتتميز السيارة بأن لونها الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب وناقل حركة أوتوماتيكي وتعمل بوقود البنزين. 2. سيارة كيا أوبتيما 2016 نص فل سيارة كيا أوبتيما 2016م متوفرة في مدينة الرياض بسعر يبدأ من 36 ألف ريال سعودي ومن خلال رقم 0592040425 من أي هاتف محمول داخل المملكة العربية السعودي.

السيارة تم إصدارها في عام 2016م ولونها الخارجي أبيض وتتكون من أربعة ألوان وتعمل بوقود البنزين. 3. سيارة كيا أوبتيما 2013 نص فل أما سيارة كيا أوبتيما موديل 2013م فهي متوفرة في مدينة الدمام السعودية والحد الأدنى للسيارة بالنسبة إلى سعرها هي 28 ألف ريال سعودي.

نصف فل، يمكنك التواصل مع بائع السيارة على رقم 0553253064 من أي مكان حول العالم .

لون السيارة الخارجي أبيض وتعمل بوقود البنزين وناقل حركة أوتوماتيكي ولونها الخارجي أبيض. 4. سيارة جيب جيلي 2014 سيارات الجيب هي السيارات الأفضل على الإطلاق، وتتوفر سيارة جيب جيلي 2014م في مدينة الرياض الدرعية في المملكة العربية السعودية.

متوفرة بسعر يبدأ من 20 ألف ريال سعودي ويتم التواصل من خلال رقم 0540750402.

السيارة تتميز بلونها النحاسي وتتكون من أربعة أبواب ولونها الخارجي نحاسي والوقود الذي تعمل به هو البنزين. عمر شويل - جدة سيارات للبيع مستعمله في السعودية بـ20 الف ريال وطالع اسعار تنافسية في سوق المستعمل - ثقفني

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