سيارة الأحلام مواصفات سيارة لاندكروزر ومميزاتها واسعارها بالسعودية والإمارات

يقوم محبين السيارات بالبحث في هذه الفترة عن أسعار سيارة لاند كروزر واهم المواصفات الجديدة التي تم إضافتها في السيارة حيث تعد السيارة صديقة الأسرة فهي تساعد الأسرة بكثرة في القيام بالكثير من المهام وتساعد في تسهيل الكثير من أمور حياتهم، لذا يجب اختيار أفضل سيارة لكي تعيش مع صاحب السيارة لذا تعد سيارة لاند كروزر أفضل خيار من ضمن الكثير من الخيارات الأخرى.

مواصفات سيارة لاند كروزر

تتميز السيارة بالعديد من المواصفات الجديدة التي تعد فريدة للغاية التي لم تكون في إحدى السيارات من قبل:

يبلغ طول السيارة في هذا الموديل إلى حوالي 97 متر وذا على عكس الموكل القديم من هذه السيارة.

تحتوي السيارة على الزواج من الإطارات القوية للغاية إلى تتحمل المشاكل التي قد تواجهها في الطريق.

يتشابه الموديل القديم من السيارة في الموديل الجديد في الصندوق والشكل الخارجي فقط.

يبلغ عزم السيارة الجديد إلى حوالي 650 نيوتن وهذا جديد للغاية عن السيارات القديمة.

تم تجديد تصميم المصابيح الخاصة بالسيارة في الشكل عن التصميم القديم.

محرك السيارة قوي للغاية مما يجعله يتحمل الكثير من الأحمال والسرعة.

محرك السيارة يعمل بنظام الهجين في السيارة التي تعمل بمحركين في نفس الوقت.

تحمل سرعتها في الساعة إلى حوالي 1000 كيلو متر.

لا تقوم السيارة بعمل أي صوت أثناء سير السيارة .

أسعار سيارة لاند كروزر في دولة الإمارات