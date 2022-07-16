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عمر شويل - جدة للبيع سيارات كيا وهيونداي مستعملة بحالة ممتازة والأسعار في متناول الجميع، تتوفر بمكة المكرمة للبيع سيارة كيا ريو مستعمل موديل 2013 فئة نص فل مشت 229 ألف كم، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 100 حصان والقير أوتوماتيك. تم رش البودي تجميلي بدون حوادث وتم تغيير مروحة الريداتير، الماكينة والقير شد بلد بلا عيوب والمكيف ثلاجة. المواصفات: تشغيل بصمة، سنتر لوك، مكيف يدوي، عدد 6 وسائد هوائيه، مقاعد مخمل، منافذ للشحن والطاقة + مشغل سي دي، نوافذ كهربائية، فرامل مانعة للانغلاق + خاصية دعم المكابح. وصل أعلى سوم إلى 23 ألف ريال.

للبيع سيارات كيا وهيونداي مستعملة

تتوفر سيارة كيا كادينزا مستعمل موديل 2013 مشت 201 ألف كم للبيع بالمنطقة الشرقية، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 2000 سي سي بقوة 135 حصان والقير أوتوماتيك. المواصفات: جنوط مقاس 14 انش، نظام أوتوماتيكي لغلق للأبواب، زجاج بتحكم كهربائي، إمكانية التحكم من خلال عجلة القيادة، مكيف أوتوماتيك، منافذ للشحن والطاقة + بلوتوث، وسائد هوائيه، مقاعد مخمل. جميع المحركات على الشرط والسيارة مسيومة للبيع بمبلغ 19 ألف ريال.

تتوفر سيارة هيونداي اكسنت مستعمل فل كامل موديل 2013 مشت 242 ألف كم للبيع بمدينة الرياض، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 1400 سي سي بقوة 123 حصان والقير أوتوماتيك. ماكينة وقير وعضلات وايرباجات بحاله الوكالة والبودي به رش في ثلاث قطع منفصلة. المواصفات: كشافات أمامية، جنوط 16 انش، مقاعد مخمل، وسائد هوائيه، مكيف يدوي، فتحة سقف، حساسات خلفيه، كاميرا خلفية، إنارات ليد، تحكم من خلال المقود متعدد الاغراض، اتصال يو اس بي، مشغل سي دي، مدخل AUX، بلوتوث. وصل أعلى سوم إلى 16 ألف و500 ريال والبيع قريب.

سيارات مستعملة للبيع في السعودية

تضمنت عروض بيع السيارات المستعملة اليوم أيضاً هيونداي النترا ستاندر موديل 2013 مشت 270 ألف كم للبيع بجدة، المحرك بنزين 4 سلندر سعة 1600 سي سي بقوة 128 حصان والقير أوتوماتيك. الهايكل الخارجي به رش منذ فترة بالجانب الأيمن والشنطه أما الداخلية فهي نظيفة. المواصفات: نظام تثبيت سرعة، حساس لقياس ضغط الاطارات، مكيف أوتوماتيك، نوافذ كهربائية، وسائد هوائيه، مقاعد مخمل، حساسات خلفيه، مقود متعدد الاستخدامات، 4 مكبرات الصوت، منافذ للشحن والطاقة . السعر المطلوب 23 ألف ريال قابل للتفاوض البسيط.