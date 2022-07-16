سيارات مستعملة للبيع بأسعار رخيصة في السعودية

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توفر في سوق السيارات المستعملة داخل المملكة العربية السعودية عدد كبير من السيارات ماركة تويوتا بمميزات وصفات ممتازة وإمكانيات عالية الجودة بأسعار مناسبة وأقل كثيرا من أسعار السيارات الجديدة التي أصبحت باهظة الثمن. سيارة تويوتا كامري 2011 مستعملة للبيع للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2011 مستعملة بمدينة بريدة.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري في سوق السيارات المستعملة 30000 ريال سعودي.

كما أن السيارة تويوتا كامري متاحة بنظام التقسيط بمقدم 5000 ريال سعودي وقسط شهري 500 ريال سعودي.

تم إستخدام السيارة تويوتا كامري 150000 كيلو متر.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري مانيوال.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كامري أبيض.

السيارة تويوتا كامري خالية من الرش والسنكرة والحوادث.

مميزات السيارة تويوتا كامري متوفرة بها مكيف وريموت كنترول ونوافذ أمامية كهربائية ونوافذ خلفية كهربائية.

السيارة تمتاز بوجود مدخل يو إس بي وبلوتوث ومشغل إسطوانات.

السيارة متوفر بها نظام الفرامل المانع للإنغلاق ووسائد هوائية للسائق.

السيارة مزودة بجنوط وكاميرا خلفية.

للتواصل مع البائع يرجى الإتصال على 0582134126 أو عبر الواتس آب على الرقم 00966582134136. للبيع سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2008 مستعملة سيارة تويوتا كورولا سنة الصنع 2008 مستعملة للبيع في مدينة تبوك.

سعر بيع السيارة تويوتا كورولا في سوق السيارات المستعملة بالسعودية 16000 ريال سعودي.

تم إستخدام السيارة تويوتا كورولا 260000 كيلو متر.

تأتي السيارة تويوتا كورولا بهيكل من السيدان.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كورولا أتوماتيك.

اللون الخارجي للسيارة تويوتا كورولا فضي.

للحصول على السيارة تويوتا كورولا مستعملة يرجى التواصل مع البائع على الرقم 0571167165 أو عن طريق الواتس آب على 00966571167165. للبيع سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2018 مستعملة سيارة تويوتا كامري سنة الصنع 2018 مستعملة للبيع في مدينة مكة المكرمة.

سعر بيع السيارة تويوتا كامري في سوق السيارات المستعملة بالسعودية 32000 ريال سعودي.

الطراز في السيارة تويوتا كامري أتوماتيك GLE.

ناقل الحركة في السيارة تويوتا كامري أتوماتيك.

تم إستخدام السيارة تويوتا كامري 95000 كيلو متر.

مميزات السيارة تويوتا كامري بهامكيف ومرايات كهربائية وفرش قماش وباور وفتحة سقف.

للتواصل مع البائع يرجى الإتصال على 0598381280 أو من خلال الواتس آب على الرقم 00966598381280. عمر شويل - جدة سيارات مستعملة للبيع بأسعار رخيصة في السعودية - ثقفني

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