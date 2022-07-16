الوحش الجبار الرياضي..سيارة تويوتا راش 2022 الجديدة كلياً بمواصفات متميزة في الأسواق العربية

تويوتا راش سيارة رياضية جديدة كلياً ومتعددة الاستخدامات تعمل بأربع عجلات آلية وتتميز بقدرتها على التحمل وتصميمها الخارجي الأنيق، ويمكن تمييزها عن الموديلات القديمة من خلال مجموعة متنوعة من الميزات لأنها تفاصيل تتماشى تمامًا مع احتياجات الراكب والسائق والعمل على جعل النقل أفضل وأسرع وأكثر راحة، وهي مصنفة على أنها سيارة عائلية حيث تحتوي على سبعة مقاعد بالإضافة إلى ميزات ومواصفات أخرى سنتطرق لها في السطور التالية .

مواصفات سيارة تويوتا راش 2022

تتمتع هذه السيارة بقدرات حالية ومعاصرة وهي سيارة دفع رباعي متعددة الاستخدامات، والميزات التالية مهمة بشكل خاص للسيارة:

تعمل السيارة بمحرك 4 سلندر سعة 1.5 لتر يولد 104 حصاناً وناقل حركة أوتوماتيكي بخمس سرعات.

يحتوي على نظام دفع خلفي بالإضافة إلى الشبك الأسود أمام السيارة.

مصابيح أمامية مزودة بمصابيح LED ومصابيح هالوجين مضادة للحروق وناشر أمامي من الألومنيوم.

تشتمل عجلات السيارة المصنوعة من الألمنيوم مقاس 17 بوصة على مؤشرات على مرايا الرؤية الخلفية ووظائف دخول ذكية.

جسور LED للخلف مع خيار فتح الباب الخلفي يدويًا.

يوجد بالداخل نظام أوتوماتيكي للتحكم بالمناخ ينظم نظام التحكم في المناخ للتبريد أو التدفئة حتى يشعر الركاب بالراحة داخل السيارة.

السيارة مزودة بنظام مانع للتزلج ومكابح مانعة للانغلاق ونظام لمراقبة ضغط الإطارات.

تأتي السيارة بثلاثة مستويات مختلفة والمقاعد مطلية باللون الأسود ومزودة بزجاج كهربائي.

بالإضافة إلى ذلك هناك 7 شبكات أمنية لضمان سلامة وأمن الركاب.

يوجد اتصال USB وبلوتوث ومشغل أقراص مضغوطة وثمانية مكبرات صوت.

مواصفات نظام الأمن والسلامة

يوجد نظام مراقبة لضغط الإطارات في السيارة. بالإضافة إلى ذلك تتميز بمكابح مانعة للانغلاق. يؤدي وظيفة التحكم في الاستقرار. السيارة مزودة بنظام توزيع إلكتروني لقوة الفرامل. بالإضافة إلى ذلك يتوفر منظم سرعة. لديها وسائد هوائية بداخلها. بالإضافة إلى ذلك يحتوي على مستشعرات الكاميرا الخلفية.

سعر سيارة تويوتا راش2022

أما أسعار تويوتا راش 2022 في الأسواق العربية فهي كالتالي: