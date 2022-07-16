نيسان سنترا 2023 سعرها ومواصفاتها وأهم مزاياها وعيوبها اعرفها أولًا

سعر ومواصفات نيسان سنترا 2023؛ يتصدر كل محركات البحث باعتبارها أفضل الشركات التي تهتم بكل أراء العملاء وتنفيذها بالإصدارات الحديثة، ويتوفر منها ثلاثة فئات كلًا منها تتميز بمواصفات رائعة سنتعرف عليها في خلال السطور القادمة.

نيسان سنترا 2023

تأتي سيارة Nissan sentra 2023 من أفضل السيارات التي تنتمي ضمن أفضل السيارات العائلية، والتي تتميز بمساحتها الواسعة، ومزاياها القوية، مما تسبب في أن تصبح أكثر السيارات مبيعًا.

مواصفات نيسان سنترا 2023

أبعاد السيارة: الطول 4615 متر، العرض 1760 متر، الارتفاع 1495 متر.

قاعدة العجلات: 2700 متر.

سعة صندوق التخزين: 510 لتر.

الارتفاع عن الأرض :165 مم.

وزن السيارة فارغة: 1218 كيلوغرام.

سعة خزان الوقود: 52 لتر.

مواصفات المحرك: سعة 1600 سي سي، بقوة 118 حصان، 4 سلندر، 16 صمام.

عزم للدوران: 154 نيوتن / متر.

ناقل الحركة أوتوماتيكي CVT.

مزايا نيسان سنترا 2023

تأتي السيارة في الفئة الأولى بمجموعة كبيرة من مواصفات السلامة والأمان مثل أنظمة الفرامل الحديثة التي تساعد في تعزيز الشعور بالثقة أثناء القيادة مثل abs، EBD، BA.

كما يتوفر أيضًا وسائد أمامية في مقعد السائق والراكب مع نظام مانع للسرقة.

وفي الفئة الثانية يتوفر نفس المواصفات السابقة بالإضافة إلى توفر مصابيح نهارية نوع ليد.

أما الفئة الثالثة فهي يتوفر بها نفس مواصفات السلامة والأمان بالفئة الأولى والثانية معًا، ولا يوجد إضافة جديدة.

تشتمل الفئة الأولى على مزايا خارجية رائعة مثل المرايا الجانبية التي يمكن التعديل عليها بشكل الكتروني، بالإضافة للإشارات الجانبية، ومقاس الجنوط فيها 16 بوصة.

بالفئة الثانية من السيارة تأتي بنفس المزايا الخارجية بالفئة الأولى بالإضافة إلى المصابيح الضبابية الأمامية.

أما الفئة الثالثة من السيارة فتأتي بنفس المزايا للفئة الأولى والثانية ويزيد عليها الإضاءة المتوفرة بالأمام والخلف التي تأتي بنوع ليد.

التصميم الداخلي للسيارة رائع ومميز حيث تأتي بتصميم أنيق للفئات الثلاثة، ففي الفئة الأولى تأتي بتكييف هواء يدوي، مع توفر تكييف للمقاعد الخلفية، بالإضافة لتوفر حامل للأكواب، راديو، MP3، سماعات، مخرج AUX، ثلاثة سماعات.

ولكن في الفئة الثانية تزيد عليها بعض المواصفات الأخرى مثل توفر أربعة سماعات، مع نظام اندرويد كنترول، توفر زر تشغيل وإيقاف المحرك، بلوتوث، بالإضافة لتوفر عدادات مطلية بالكروم أضاف لها شكل جذاب ورائع، كما يتوفر أيضًا مسند للأذرع متوفر بالمقاعد الخلفية، وتكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي التحكم.

أما الفئة الثالثة فتأتي بمزايا إضافية ووسائل ترفيه رائعة مثل شاشة بمقاس 7 بوصة تعمل باللمس سريعة الاستجابة، أقوى نظام ملاحة، كاميرا خلفية للمساعده في الركن، عجلة قيادة متعددة الوظائف تساعد في جعل القيادة أكثر سلاسة، مفتاح ذكي.

يتوفر من الثلاثة عدة ألوان مختلفة مثل الأحمر الميتاليك، البرونزي، الذهبي، الرمادي الغامق، الرمادي الفاتح، الأسود، الفضي.

عيوب نيسان سنترا 2023

لا يتوفر بالسيارة فتحة سقف ولا مسند يد خلفي بجميع الفئات الثلاثة.

لا يتوفر بالفئة الأولى حامل أكواب خلفي، ولا زر تشغيل وإيقاف المحرك، ولا مسند أمامي.

المقاعد مصنوعة من القماش وليس الجلد في الفئات الثلاثة.

لا يتوفر بالفئات الثلاثة إمكانية التعديل على الكراسي كهربائيًا.

لا يتوفر بالفئات الثلاثة مساحات زجاج أمامية حساسة للأمطار، ولا مساحات خلفية أيضًا.

لا تأتي السيارة بفئاتها الثلاثة مخرج كهرباء بالشنطة الخلفية.

مساحة السيارة في المقعد الخلفي صغير مما يجعل الأشخاص البالغين لا يشعرون بالراحة أثناء الجلوس.

بطء استجابة نظام المعلومات المتوفر بالسيارة.

ناقل الحركة بطيء الاستجابة.

لا يتوفر قطع الغيار الخاصة بالسيارة بكثرة خارج مراكز الصيانة المعتمدة.

قوة المحرك ضعيفة بالمقارنة مع أنواع السيارات الأخرى المعروضة بنفس السعر.

سعر نيسان سنترا 2023