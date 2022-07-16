سيارات 7 راكب مستعملة في السعودية تُناسب العائلات بـ6 ألاف وطالع

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سيارات 7 راكب مستعملة في السعودية تُناسب العائلات الكبيرة التي يزيد عدد أفرادها عن ٥ أفراد، نعرض أكبر تشكيلة من السيارات الكبيرة والضخمة التي تسيع عدد كبير من الأفراد وهي ما تسمى بسيارات الدفع الرباعي لأنها ما غالبا تحمل نفس المواصفات المقصورة الفسيحة التي تتكون من ٧ راكب والهيكل الخارجي كبير وفخم، سيارات عائلية مستعملة في السعودية تلائم عدد كبير من الأشخاص فيما يلي. سيارات 7 راكب مستعملة في السعودية فورد اكسبلورر موديل ٢٠٠٨ مستعملة سيارة دفع رباعي تتناسب بشكل كبير للعائلات، تعمل على محرك ٤٠٠٠ سي سي والناقل الحركي الخاص بها أوتوماتيك بـ ٦ أسطوانات، وتنتج قوة ٢١٠ حصان وقوة ٣٤٤ نيوتن. متر لعزم الدوران.

عداد الممشى المستهلك ١٠ ألاف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة تبوك بخي القادسية ١.

السيارة بحالة جيدة، عيوب بسيطة في الهيكل.

تحتوي على مثبت سرعة، مكيف، ميزة الدخول بدون مفتاح، وسائد هوائية، سنتر لوك، أنظمة حماية، مصابيح ضوئية.

سعر فورد اكسبلورر مستعملة في السعودية ٦ ألاف ريال. رنج روفر موديل ١٩٩٨ مستعملة سيارة دفع رباعي ضخمة وقوية طراز قديم تأتي بمحرك ٤٧٠٠ سي سي وتنتج قوة ٣٦٥ حصان وقوة عزم دوران ٤١٥ نيوتن. متى، مع ناقل حركة أوتوماتيك بـ ٨ سلندر.

ضخمة وقوية طراز قديم تأتي بمحرك ٤٧٠٠ سي سي وتنتج قوة ٣٦٥ حصان وقوة عزم دوران ٤١٥ نيوتن. متى، مع ناقل حركة أوتوماتيك بـ ٨ سلندر. عداد الممشي المستهلك ١٥٠ ألف كم.

السيارة بحالة جيدة، لا توجد حوادث أو أعطال، توجد عيوب بسيطة في الهيكل الخارجي.

تحتوي على فتحة سقف، ٧ كراسي من الجلد، راديو، بلوتوث، مكيف، سنتر لوك، مرايات كهربائية، مدخل يو اس بي، أضوية ال اي دي، بلوتوث، راديو.

سعر رنج روفر مستعملة في السعودية ٦ ألاف ريال. جي أم سي سوبر بان موديل ١٩٩٤ مستعملة سيارة دفع رباعي قديمة الطراز ولكن قوية محركها يسع ٤٥٠٠ سي سي والناقل الحركي أوتوماتيك ثماني الأسطوانات، تولد قوة ٣٦٥ حصان وقوة عزم دوران ٤١٠ نيوتن. متر.

عداد الممشى المستهلك أكثر من ٢٠٠ ألف كم.

مكان تواجد السيارة في مدينة تبوك بحي المروج.

السيارة بحالة ممتازة بدون حوادث، الدهان أصلي.

تحتوي على مكيف، مرايات كهربائية، راديو، أنظمة حماية، مصابيح ضوئية.

سعر جي ام سي سوبر بان مستعملة في السعودية ٨ ألاف ريال. عمر شويل - جدة سيارات 7 راكب مستعملة في السعودية تُناسب العائلات بـ6 ألاف وطالع - ثقفني

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