نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 210 حصان” المواصفات الفنية لسيارة تويوتا كراون 2023 في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارة تويوتا كراون 2023 أعلنت شركة تويوتا عن سيارتها الجديدة كراون الجديدة، مع إضافة بعض التعديلات على النموذج الجديد، ويذكر أن السيارة ستأخذ نهج سيارات مثل بوليستار 2 و بيجو 408، وسوف تأخذ كراون الجديدة نمط هيكل سيارة السيدان عالية الركوب؛ وذلك لتلبية المزيد من احتياجات الجمهور الذين لديهم الاهتمام دائما بالتفصيل الجديدة دون التخلي عن جذور السيدان.

المواصفات الفنية لسيارة تويوتا كراون 2023

تعتمد سيارة تويوتا كراون 2023 علي محرك هجين بقوة ديناميكية رباعي الأسطوانات سعة 2500 سي سي، وينتج قوه تصل إلي 210 حصان، بجانب مجموعة هجينة تعمل بالكهرباء، تنتج حوالي 300 حصان مثل تويوتا راف فور برايم ولكزس NX450h + أو محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2400 سي سي مزود بمحرك كهربائي بقوة 350 حصان.

المواصفات الخارجية لسيارة تويوتا كراون 2023

تأخذ سيارة تويوتا كراون 2023 الشكل من الخارج علي كثير من التفاصيل تتمثل في التالي:

المصابيح الأمامية، وقضبان الإضاءة الأمامي والخلفي، والعجلات، والمصدات، ومنظر مثالي من أعلى إلى أسفل الغطاء.

كما سوف تتوفر في سيارة تويوتا كراون 2023 خيارات الدفع الأمامي والدفع الرباعي، ومن المقرر أن السيارة سوف تكون بطول طراز أفالون التي تحل محلها بينما يبلغ ارتفاعها حوالي 5.08 سم.

كما تتميز بأنها من فئة السيارات المتوسطة الحجم ذات الخمس أبواب، بجانب خمسة مقاعد، وتأتي السيارة بمحرك تيربو تصل سعته إلى 2000 لتر أربعة سلندر، و يمكن أن يولد قوة حصانية تصل إلى 245 حصان، ودوران يصل إلى 350 نيوتن لكل متر، ويكون متصل بناقل حركة يعمل أتوماتيكي مع ستة سرعات مختلفة، بنظام الدفع الرباعي وتتسارع السيارة من نقطة الثبات وحتى مائة كيلومتر في 7 ثواني.

ويأتي الإصدار الأول جنوط ألومنيوم 18 بوصة أسود مع تجليد داخلي يجمع بين القماش والجلد الصناعي، مع راصد للنقطة العمياء ومكابح أوتوماتيكية للزحام الخلفي مقعد راكب أمامي كهربائي.

ثم يأتي الإصدار الثاني جنوط 18 بوصة خاصية كتم الإزعاج الصوتي وثلاثة ألوان داخلية تشمل الأسود والرمادي والذهبي وجلود صناعية وزخرفات خشبية سوداء مع نفس مزايا السلامة الإصدار الأول، مع مصابيح أمامية وخلفية LED تحسن الرؤية عندما تكون الرؤية غير واضحة، ولمسات داكنة للشبك الأمامي وداخلية سوداء مع تخييط أحمر على المقاعد والكونسول الأوسط ولوحة القيادة.

ومن المتوقع أن يتم طرح كراون في السوق للبيع في أوائل أكتوبر القادم، ولأول مرة منذ أعوام سوف يتم بيع الطراز مرة أخرى في الولايات المتحدة الأمريكية.