نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بأرخص الأسعار للبيع بالإمارات بسعر 4.500 ألف درهم إماراتي في المقال التالي
عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بأرخص الأسعار، نعرض لكم عبر موقعنا ثقفني سيارات مستعملة بأرخص الأسعار حيث يبدأ سعر السيارة من 4.500 ألف ردهم إماراتي، ويقوم سوق السيارات الملايين من السيارات المستعملة من كافة الماركات والتابعة للكثير من الشركات العالمية وهي بحالة جيدة.
سيارات مستعملة بأرخص الأسعار للبيع بالإمارات
هناك الكثير من الأشخاص الذين يتهافتون على الأسواق المستعملة لشراء السيارات المستعملة بأكثر من ماركة مثل سيارات تويوتا، وسيارات نيسان، وفيما يلي نوضح ملف شامل ومحدث لأسعار السيارات بسوق المستعمل بكافة التفاصيل سواء الأسعار والإمكانيات، وكون السيارات مستعملة لا يقلل ذلك من إمكانياتها.
للبيع سيارة فورد موستنج 2008
معروض للبيع سيارة ماركة فورد موديل موسنتج 2008 في الشارقة بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي للسيارة 200 ألف كيلو متر.
- نوع السيارة سيدان.
- خمسة باب وستة سليندر.
- اللون الخارجي للسيارة أصفر.
- وقود السيارة بترول.
- سعر السيارة 4.500 ألف درهم إماراتي غير قابل للتفاوض.
سيارة فولفو XC90 مستعلمة للبيع 2008
للبيع سيارة ماركة فولفو XC90 نوع السيارة واجن في دبي بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- اللون الخارجي للسيارة فضي.
- عداد الممشي 151 ألف كيلو متر.
- خمسة باب وستة سليندر.
- وقود السيارة البترول.
- سعر السيارة 5 ألف درهم إماراتي.
سيارة مرسيدس بنز سي كلاس للبيع 2002
للبيع سيارة ماركة مرسيدس بنز موديل سي كلاس سنة 2002 في دبي بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي للسيارة 460 ألف كيلو متر.
- نوع السيارة سيدان.
- ستة سليندر وأربعة باب.
- اللون الخارجي للسيارة فضي.
- وقود السيارة بترول.
- سعر السيارة 6 ألف درهم إماراتي.
للبيع سيارة مستعملة تويوتا كامري موديل 2001
سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 2001 مستعملة للبيع برأس الخيمة في الإمارات، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي للسيارة 240 ألف كيلو متر.
- خمسة باب وأربعة سليندر.
- نوع السيارة سيدان.
- اللون الخارجي للسيارة أبيض.
- وقود السيارة بترول.
- السيارة نظيفة من الخارج والداخل.
- سعر السيارة 6.800 ألف درهم إماراتي.
سيارة نيسان صني 2003 مستعملة للبيع
للبيع سيارة ماركة نيسان موديل صني 2003 مستعملة في دبي بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:
- ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.
- عداد الممشي بالسيارة 200 أألف كيلو متر.
- اللون الخارجي للسيارة أبيض.
- خمسة باب وأربعة سليندر.
- وقود السيارة البترول.
- نوع السيارة سيدان.
- سعر السيارة 7 ألف درهم إماراتي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سيارات مستعملة بأرخص الأسعار للبيع بالإمارات بسعر 4.500 ألف درهم إماراتي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.