نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سيارات مستعملة بأرخص الأسعار للبيع بالإمارات بسعر 4.500 ألف درهم إماراتي في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة بأرخص الأسعار، نعرض لكم عبر موقعنا ثقفني سيارات مستعملة بأرخص الأسعار حيث يبدأ سعر السيارة من 4.500 ألف ردهم إماراتي، ويقوم سوق السيارات الملايين من السيارات المستعملة من كافة الماركات والتابعة للكثير من الشركات العالمية وهي بحالة جيدة.

سيارات مستعملة بأرخص الأسعار للبيع بالإمارات

هناك الكثير من الأشخاص الذين يتهافتون على الأسواق المستعملة لشراء السيارات المستعملة بأكثر من ماركة مثل سيارات تويوتا، وسيارات نيسان، وفيما يلي نوضح ملف شامل ومحدث لأسعار السيارات بسوق المستعمل بكافة التفاصيل سواء الأسعار والإمكانيات، وكون السيارات مستعملة لا يقلل ذلك من إمكانياتها.

للبيع سيارة فورد موستنج 2008

معروض للبيع سيارة ماركة فورد موديل موسنتج 2008 في الشارقة بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي للسيارة 200 ألف كيلو متر.

نوع السيارة سيدان.

خمسة باب وستة سليندر.

اللون الخارجي للسيارة أصفر.

وقود السيارة بترول.

سعر السيارة 4.500 ألف درهم إماراتي غير قابل للتفاوض.

سيارة فولفو XC90 مستعلمة للبيع 2008

للبيع سيارة ماركة فولفو XC90 نوع السيارة واجن في دبي بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

عداد الممشي 151 ألف كيلو متر.

خمسة باب وستة سليندر.

وقود السيارة البترول.

سعر السيارة 5 ألف درهم إماراتي.

سيارة مرسيدس بنز سي كلاس للبيع 2002

للبيع سيارة ماركة مرسيدس بنز موديل سي كلاس سنة 2002 في دبي بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي للسيارة 460 ألف كيلو متر.

نوع السيارة سيدان.

ستة سليندر وأربعة باب.

اللون الخارجي للسيارة فضي.

وقود السيارة بترول.

سعر السيارة 6 ألف درهم إماراتي.

للبيع سيارة مستعملة تويوتا كامري موديل 2001

سيارة ماركة تويوتا موديل كامري 2001 مستعملة للبيع برأس الخيمة في الإمارات، مواصفات السيارة هي:

ناقل الحركة بالسيارة أوتوماتيكي.

عداد الممشي للسيارة 240 ألف كيلو متر.

خمسة باب وأربعة سليندر.

نوع السيارة سيدان.

اللون الخارجي للسيارة أبيض.

وقود السيارة بترول.

السيارة نظيفة من الخارج والداخل.

سعر السيارة 6.800 ألف درهم إماراتي.

سيارة نيسان صني 2003 مستعملة للبيع

للبيع سيارة ماركة نيسان موديل صني 2003 مستعملة في دبي بدولة الإمارات، مواصفات السيارة هي: