أرخص سيارات للبيع في السعودية تويوتا وشيفرولية بمواصفات عالية وسعر 8000 ريال

أرخص سيارات للبيع في السعودية تويوتا وشيفرولية، العديد من الأشخاص بالمملكة العربية السعودية يبحثون عن سيارات مستعملة بأسعار مميزة ورخيصة، سنعرض عليكم متابعينا الكرام من خلال موقع ثقفني أفضل أنواع المركبات المستعملة بالسعودية التي تتحمل الطرق الصحراوية منها سيارات تويوتا وشيفرولية بأسعار في متناول يد الجميع والموصفات فوق الممتاز، والسعر يبدأ من ثماني آلاف ريال سعودي والدفع كاش أو تقسيط.

متواجد في مدينة مكة سيارة تويوتا كورولا طراز 2012:

لونها الأساسي أبيض وليس بها أي خدوش وليست مرشوشة من قبل، وموديل الصنع للسيارة 2012.

السيارة بها حركة النقل أوتوماتيك، والهيكل الخاص بالسيارة ممتازة وبحالة جيدة، كما يتواجد بها مكيف وأكياس هوائية.

عداد الممشى الخاص بالسيارة وصل حتى 35 ألف كيلو مترات.

إن نالت إعجابكم يرجى الاتصال على الفور بالجوال.

اللون الأساسي أبيض، أما عن مواصفات السيارة تويوتا كورولا خليحية تتحمل جميع أنواع الطرق.

أما عن طريقة الدفع كاش أو تقسيط وسعرها كاش 16500 ريال سعودي.

للبيع مركبة نوعها شيفرولية فئة تريل بليزر:

تعد المركبة شيفرولية تريل بليزر من السيارات التي يتوفر بها قوة التحمل على المشاوير الصعبة المتواجدة في طرق المملكة العربية السعودية، سنعرض أمكانيات المركبة بالتفصيل من خلال السطور القادمة.

الطراز الخاص بالسيارة شيفرولية تريل بليزر سنة 2005، ولون السيارة أسود.

متواجدة المركبة في مدينة الرياض.

حالة هيكل المركبة ممتازة وسليمة مائة بالمائة، ومواصفتها خليجية.

نادقل الحركة بالسيارة نوعها أوتوماتيك.

قراءة عداد الممشى الخاصة بالمركبة فيما فوق 300 ألف كيلو مترات.

للتواصل مع البائع الاتصال على الجوال في الحال.

أما عن السعر النهائي للمركبة 8000 آلاف ريال سعودي.

للبيع مركبة نوعها تويوتا فئة كورولا طراز 2013: