نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السيارة الفخمة الجذابة…. سيارة كيا سونيت KIA Sonet 2023 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعار بعض فئاتها المختلفة في المقال التالي

سيارة كيا سونيت KIA Sonet 2023 ،سيارة كيا سونيت 2023 الجديدة من السيارات المميزة التي خطفت الأنظار في السوق السعودي لما تحتوي عليه من تقنيات عالية الجودة وفخامة على مستوى التصميم الداخلي والخارجي بالإضافة إلى وسائل الأمان والرفاهية التي تتمتع بها والإضافات والتعديلات التي تم إدخالها على الموديل الجديد ونستعرض معكم أهم التفاصيل عن سيارة كيا سونيت 2023. سيارة كيا سونيت KIA Sonet 2023 مواصفات سيارة كيا سونيت 2023 زودت سيارة كيا سونيت 2023 بمحرك تصل قوته إلي 115 حصان ويتكون من أربع أسطوانات كما تبلغ سعته 1.5 لتر.

محرك كيا سونيت 2023 من نوع MPI

ويعمل بواسطه ناقل حركة أوتوماتيكي من نوع سي في تي.

تعمل السيارة عن طريق الدفع الأمامي للعجلات كما أنها اقتصادية في استهلاك الوقود

حيث تستهلك لتر واحد الوقود لقطع مسافة تصل إلى 17.3 كيلو متر. مميزات سيارة كيا سونيت 2023 زودت سيارة كيا سونيت 2023 بأربعة وسائد هوائية توجد في الصفين الأمامي والخلفي تعمل على حماية الركاب من الاصطدام.

بأربعة وسائد هوائية توجد في الصفين الأمامي والخلفي تعمل على حماية الركاب من الاصطدام. يوجد بها جهاز مركزي يعمل على إغلاق جميع النوافذ.

تتميز بنظام يعمل على المحافظة على سرعة السيارة.

تدعم نظام منع غلق المكابح APS

تدعم نظام تغيير أنظمة القيادة.

يوجد بها قفل أمان للحفاظ على الأطفال بأمان أثناء القيادة.

تشمل نظام يساعد على استقرار السيارة VSMS

يوجد بها نظام تثبيت السرعة Guise

المواصفات الخارجية لسيارة كيا سونيت 2023

نظام الإضاءة في سيارة كيا سونيت 2023 يعتمد على مصابيح تعمل بواسطة تقنية الليد.

ويوجد بها أيضًا مصابيح نهارية.

تعد من السيارات المميزة بشكلها الرياضي الجذاب.

تأتي عجلات السيارة بغطاء له لون فضي و تم صناعة العجلات من الألومنيوم بمقاس 16 بوصة.

تم تزويد السيارة بكاميرا المراقبة الخلفية بقياس 360 درجة.

الواجهة الأمامية للسيارة مزوده بكشافات للضباب. سعر سيارة كيا سونيت 2023 تتوفر سيارة كيا سونيت 2023 في السوق السعودي من فئتين هما كيا سونيت 2023 LX

وكيا سونيت 2023 EX الموديل الأول من كيا سونيت 2023 LX بسعر 72,508 ريال سعودي

والثاني بسعر 83,833 ريال سعودي. أما كيا سونيت 2023 EX منها موديلين الأول بسعر 83,893 ريال سعودي.

والثاني بسعر 86,193 ريال سعودي. عمر شويل - جدة السيارة الفخمة الجذابة.... سيارة كيا سونيت KIA Sonet 2023 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعار بعض فئاتها المختلفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر السيارة الفخمة الجذابة…. سيارة كيا سونيت KIA Sonet 2023 اهم مواصفاتها ومميزاتها وأسعار بعض فئاتها المختلفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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