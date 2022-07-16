اسعار سيارات مستعملة للبيع في جدة بحالات جيدة

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عمر شويل - جدة اسعار سيارات مستعملة للبيع في جدة، يقوم الكثير من مالكي السيارات في كل العالم وخاصة في المملكة العربية السعودية بعرض سياراتهم عبر الإنترنت لأن هذه الطريقة هي الطريقة الأكثر شهرة وانتشارًا بين المواطنين في الفترة الحالية، فكلنا نستخدم الإنترنت ونتواجد باستمرار على المواقع الإلكتروني للتواصل الاجتماعي وأصبح من السهل وصول الإعلانات لنا في كل وقت وفي أي مكان، وسنقوم بعرض بعض السيارات المقدمة بأسعارها ومواصفاتها.

اسعار سيارات مستعملة للبيع في جدة

1. سيارة انفينيتي كيو50 3.0T Luxe 2019 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

تم إصدار هذه السيارة في نهاية عام 2019م ومتواجدة في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية وعدد الكيلو مترات التي يمكن للسيارة قطعها هي 48 ألف و22 كيلو متر، سعة الموتور تصل إلى 3000 سي سي (3 لتر) وناقل الحركة الذي تسير به السيارة يعمل بشكل أوتوماتيكي والوقود هو البنزين، عدد الأبواب هي أربعة أبواب ولون السيارة الخارجي أسود، سعر بيع السيارة يبدأ من 36 ألف و900 ريال سعودي وللتواصل مع مالك السيارة عليكم بالاتصال على رقم +966557922026.

2. سيارة فولكس فاجن شيروكو 2.0L 2013

أبرز مواصفات السيارة:-

سنة إصدار السيارة هي عام 2013م بموتور تبلغ سعته اللترية حوالي 2000 سي سي وتسير بكيلو مترات عددها 225 ألف و930 كيلو متر، لون السيارة الخارجي أحمر وتتكون من أربعة أبواب، تبدأ أسعار السيارة من 110 ألف و350 ريال سعودي ولأي معلومات أخرى يمكنكم معرفتها من مالك السيارة بالاتصال على رقم +966580356148.

3. سيارة جي إم سي يوكون 5.3L SLE 2WD 2018 مستعملة

أبرز مواصفات السيارة:-

في عام 2018م تم إصدار السيارة وتم تقديمها حتى تستطيع السير لمسافات تصل إلى 31 ألف و506 كيلو متر، السيارة موجودة في مدينة جدة السعودية ومن أبرز مواصفاتها لونها الخارجي الرصاصي وناقل حركة أوتوماتيكي ومحرك سعته تبلغ 5300 سي سي وعدد أبوابها خمسة أبواب وسعر بيع السيارة 153 ألف و400 ريال سعودي ويمكنكم الاتصال على رقم +966580356148 للتواصل مع بائع السيارة.

4. سيارة شفروليه تاهو LS 2WD 2018 مستعملة

السيارة متوفرة في جدة بسعر يبدأ من 145 ألف و350 ريال سعودي وللتواصل مع مالك السيارة يجب الاتصال على رقم 966580356148، ومن أبرز مواصفات السيارة أنه تم تقديمها في عام 2018م وناقل الحركة أوتوماتيكي وعدد الكيلو مترات 37 ألف و675 كيلو متر وتتكون من أربعة أبواب.