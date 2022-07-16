السيارة الأسطورة وصلت البلاد..سيارة كيا سول موديل 2023 بمواصفات عالمية ومميزات جبارة وأسعارها

سيارة كيا سول موديل 2023 ،أصدرت الشركة الصناعية كيا الكورية سيارة موديل 2023 وهي سيارة من النوع الحديث، توفر كل ما يحتاجه السائق بالإضافة إلى وجود العديد من المواصفات المميزة للسيارات، ولذلك يبحث الكثير عن سعر السيارة للحصول عليها لذلك سنتعرف على مواصفات السيارة وسعرها من خلال السطور القادمة فتابعونا.

سيارة كيا سول موديل 2023

يوجد العديد من سيارة كيا سول موديل 2023 بمواصفات الخاصة سواء كان تصميم داخلي أو خارجي وسوف نتعرف على كلاهما بالتفصيل وكذلك مميزات السيارة وسعرها.

مواصفات سيارة كيا سول 2023

تعمل سيارة كيا سول 2023 على توفير إنارة خلفية بمعايير معينة.

توفر مساحة مناسبة لجلوس الأشخاص ووضع للبضائع.

تتكون من الإنارة التي تحيط بسائق السيارة، ويتم تصليحها عند العطل باستخدام الكهرباء.

يوجد بها مكيفات أمامية تعمل على تحسين حالة الجو داخل السيارة من حرارة أو برودة.

تحتوي على شاشة ملونة بها معلومات ترفيهية، تعمل على جهاز التحكم عن طريق اللمس يقيس 10,25بوصة.

تحتوي على سائق كهربائي من الممكن تحديد حركته في 10 أماكن.

مميزات السيارة كيا سول 2023

تحتوي على ٦سماعات ستيريو، ويوجد بها نظام صوتي رائع من Harman karun مع سماعة خارجية يتم تثبيتها في باب السيارة.

تحتوي على شاحن للهاتف ومذياع Siriusx.

تحتوي على محرك رباعي من الأسطوانات لتخزين ٢لتر بنزين.

أنظمة الحماية والتصميم الخارجي

تحتوي على الفرملة الآلية التي تساعد السائق في حماية نفسه وتفادي الحوادث.

تحتوي على مصابيح إنارة أمامية تم تجديد المواجه الأمامي لها.

تحتوي على مجموعة ألوان ثنائية اللون وهما الأزرق و الأبيض بالإضافة إلى السقف باللون الأسود.

بها إطارات سيارة قوي 16 بوصة، بالإضافة إلى زجاج مظلل يحجب رؤية شخص بالخارج لرؤية من بالسيارة مما يساهم في تحقيق خصوصية السائق.

سعر سيارة كيا سول 2023