احصل الآن على … اقوي عروض تقسيط سيارات كيا 2022 لأكثر من فئة وبدون دفعة أولي أو مصاريف أدارية

تقسيط سيارات كيا 2022 لأكثر من فئة، أطلقت شركة عبد اللطيف جميل أهم عروضها للعام الجاري 2022، حيث قامت الشركة بعرض كافة أنواع وفئات سيارات كيا 2022 المختلفة بأقل الأسعار وبدون الحاجة إلى دفع دفعة أولى ويتم تقسيط ثمن السيارة على مدار 60 شهر، تعلن أهم الشركات كل عام عن أبرز عروض تقسيط السيارات، وهذه تكون المنافسة بين جميع الشركات لتجارة السيارات من حيث السيارات الأكثر جذبًا للعملاء وأرقها، ومن ضمن تلك العروض عروض تقسيط سيارات كيا من عبد اللطيف جميل، وتعتبر شركة عبد اللطيف جميل من أشهر الشركات لتجارة السيارات بنظام التقسيط والإيجار التمويلي، وذلك عبارة عن عقد ليقم بحفظ جميع حقوق المستأجر، وسوف نقدم لكم أبرز عروض عبد اللطيف جميل لكافة سيارات كيا 2022 في السطور التالية.

تقسيط سيارات كيا 2022 لأكثر من فئة

عروض سيارات كيا من عبد اللطيف جميل تعرف بأنها لا تتطلب دفع أي مصاريف إدارية

وبدون الحاجة إلى دفع دفعة أولى ولا حتى كفيل وتقوم الشركة بدف ع عنك الإيجارات الشهرية على مدار 5 سنوات،

وسنتعرف على أبرز سيارات هذا العرض في الأتي:ـ

سيارة كيا بيجاس Lx 2022

يتم تسديد ثمن السيارة على دفعات شهرية على مدة 5 سنوات

تكون قيمة الدفعة الشهرية حوالي919 ريال ولا يلزم دفع دفعة أولى.

سيارة كيا ريو Lx 2022

يقم العميل بدفع ثمن السيارة على أقساط شهرية يصل القسط الشهري إلى 1,206 ريال سعودي

ويتم دفع تلك الأقساط على مدار 60 شهر.

أما سيارة كيا سونيت Lx 2022

توجد السيارة بدفعات شهرية تبلغ حوالي 1,314 ريال، ويقوم العميل بسداد دفعة أولى،

وتدفع باقي الدفعات الشهرية على مدة 60 شهر.

سيارة كيا سيراتو L 2022

لا يشترط دفع أي دفعة أولى أو مقدم وقيمة القسط الشهري للسيارة تبلغ حوالى 1,383 ريال سعودي.

وسيارة كيا سيلتوس Lx 2022

يسد سعر السيارة على مدار 5 سنوات بأقساط شهرية تصل قيمة الدفعة الشهرية الواحدة حوالي 1,481 ريال.

سيارة كيا Lx 2022 K5