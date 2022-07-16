نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اسعارها رخصيه.. سيارات مستعملة في الكويت بحالات ممتازة من الداخل والخارج مفحوصة في المقال التالي

عمر شويل - جدة سيارات مستعملة في الكويت إلى كل الأشخاص التي تسعى إلى شراء سيارة مستعملة نقدم لكم أبرز وأهم سيارات مستعملة في الكويت، فالكويت هي من أهم الدول العربية وأكثرها تطوّرًا وعملتها هي من أغلى العملات حول العالم وبالتالي فالسيارات التي تقدم بها تتميز بأنها من أرخص السيارات محليًا وأكثرها ارتفاعًا في السعر عالميًا، وفي كل الأحوال فالسيارات المستعملة تحظى باهتمام كبير جدًا وخاصة في الفترة الحالية وسنقوم بتقديم حزمة من السيارات المستعملة بأبرز مواصفاتها.

سيارات مستعملة في الكويت

1. سيارة تويوتا كامري 2.5L GLX 2017

تم تقديم سيارة تويوتا كامري فئة جي إل إكس في عام 2017م بموتور سعته اللترية تبلغ 2.5 لتر (2500 سي سي) وتستطيع المشي حتى 81 ألف و443 كيلو متر، السيارة متوفرة في مدينة الكويت والموتور يقترن بفتيس أوتوماتيكي ولون السيارة الخارجي أبيض وتتكون من أربعة أبواب وتسير بوقود البنزين، سعر السيارة يبدأ من 3 آلاف و950 دينار كويتي ولأي تفاصيل أو لرغبتكم في شراء السيارة يمكنكم الاتصال على رقم +96566612796.

2. سيارة شفروليه ايكونس 1.5T LT AWD 2019 مستعملة

تعد سيارات شيفروليه هي من السيارات الأفضل والأكثر شهرة وتم تصميم وإصدار سيارة شيفروليه ايكونس في عام 2019م بمحرك سعته تصل إلى 1500 سي سي (1.5 لتر) وبناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا، السيارة تصل إلى مسافات قدرها 46 ألف كيلو متر وموجودة في مدينة الكويت بسعر بيع يبدأ من 3 آلاف و975 دينار كويتي، لون السيارة الخارجي فضي وتتكون من خمسة أبواب.

3. سيارة أودي Q5 Sportback 2015 مستعملة

تم إصدار السيارة في الربع الأخير من عام 2015م وتم تقديمها في الربع الأول من 2016م وهي من أشهر سيارات أودي، تتميز السيارة بلونها الأحمر وعدد الكيلو مترات التي يمكنها قطعها هي 161 ألف كيلو متر، تعمل السيارة بوقود البنزين وتتكون من أربعة أبواب وناقل حركة يعمل أوتوماتيكيًا، سعر السيارة في سوق الكويت المستعمل يبلغ 3 آلاف و400 دينا كويتي وللتواصل مع البائع يمكنكم الاتصال على رقم +96565805386.

4. سيارة تويوتا لاند كروزر برادو 4.0L V6 VX3 2011

سيارات لاند كرورز هي السيارات الأفضل على الإطلاق وتم إصدار السيارة في عام 2015م وتسير حتى مسافة قدرها 233 ألف كيلو متر وناقل الحركة المقترن بالموتور يعمل بشكل أوتوماتيكي، تتكون السيارة من خمسة أبواب ولونها الخارجي ذهبي، متوفرة في مدينة الكويت بسعر يبدأ من 4 آلاف و700 دينا كويتي وللتواصل مع مالك السيارة يمكنكم الاتصال على رقم +96599371234.