وسع للصاروخ الروسى.. سيارة لادا نيفا الجبارة فى السعودية الوحش الفخم للطرق الصعبة بمواصفات واسعار جبارة

وسع للصاروخ الروسى.. سيارة لادا نيفا الجبارة فى السعودية ، احصل على سيارة لادا نيفا السعودية التي تعد من ضمن السيارات الروسية المتميزة التي تمكنت من إثبات قدرة لا نظير لها على الأرض، سواء في الطرق المعبدة، أو بالطرق الوعرة، ومما سنتناوله اليوم مواصفات سيارة لادا نيفا، وأسعارها، وكذلك المميزات التي تتمتع بها سيارة Lada ،niva ولم عليك شراء هذه السيارة الجبارة، وتأكد من أنك ستنتهي من هذا المقال وأنت واثق أنك قد جمعت عن تلك السيارة كافة المعلومات التي تحتاج إليها.

وسع للصاروخ الروسى.. سيارة لادا نيفا الجبارة فى السعودية

السيارة تنضم لفئة الدفع الرباعي الشهيرة بالفخامة والرقي، وهذا في حد ذاته كفيل بجذب كثير من العملاء لها خصيصًا، وقد تمكنت من حصد الكثير من المهتمين بها وبأخبارها وشرائها؛ بفضل ما تقدمه من خصائص تتجمع بها وحدها.

الهيئة الخارجية للسيارة جذابة، كما أن المقصورة مميزة وواسعة، وتحتوي السيارة على كثير من وسائل الترفيه والراحة والأمان كذلك.

كما أن قيادتها توفر لك تجربة ممتازة ومريحة، لا يمكنك أن تنكر مدى استمتاعك بتجربة الجلوس وراء المقود الخاص بها.

السيارة متطورة، وتخرج منها إصدارات متجددة كل حين، وكل منها يحتوي على مواصفات ومميزات أكثر مما سبقه.

مواصفات سيارة لادا نيفا Lada niva

لها محرك جبار بسعة 1700 سي سي، وهذا يتيح لها السير بسرعة كبيرة على الطريق.

القدرة توازي 83 حصان، بينما العزم 128 نيوتن في المتر الواحد.

هناك 5 سرعات تستطيع السيارة السير عليها، وهي تسير بسرعة تصل حتى 145 كم لكل 60 دقيقة.

العجلات بعرض 15 بوصة، مما يوفر متانة وقوة تحمل كبرى.

متوفر فيها النظامين اليدوي، والأوتوماتيكي، وهي متاحة بأكثر من 3 طرازات كل منها يحتوي على مميزات وخصائص عديدة.

مميزات لادا نيفا Lada Niva

تحتوي على مصابيح ليد، أمامية وخلفية.

مصممة خارجيًا من الصلب، لتتحمل الثقل، والصدمات، وتسير على الطرق الوعرة بثبات.

من الممكن أن تجد تشابه بينها وبين سيارة راف فور، فكلتاهما جذابتان للعملاء، ولادا نيفا بوجه خاص تمنح مستقليها الفخامة والمتعة.

ما سعر سيارة لادا نيفا السعودية

يمكنك الحصول على السيارة من السوق السعودية فقط مقابل 36 ألف ريال، ولكن لو كنت تبتاعها من سوق آخر غيره فستجد أنها تباع مقابل 9635 دولار في أمريكا، بينما يمكن ابتياعها مقابل 717 ألف روبل في روسيا فقط.

الأماكن الأفضل لشراء سيارة لادا نيفا بالسعودية هو موتري حراج المتخصص في تداول السيارات.